https://arabic.sputniknews.com/20220724/جامعة-الدول-العربية-تجدد-اللجوء-للسلاح-في-ليبيا-أمر-مقلق--1065489000.html

جامعة الدول العربية: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق

جامعة الدول العربية: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق

عبّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة الليبيتين خلال اليومين الماضيين ما... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T12:04+0000

2022-07-24T12:04+0000

2022-07-24T12:04+0000

أخبار ليبيا اليوم

جامعة الدول العربية

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جاء هذا في بيان صادر عن جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد.وقال البيان إن أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمرا مثيرا للقلق.وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن.دعا "جميع الفاعلين السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء هام من استعادة الاستقرار إلى ليبيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220724/إعادة-فتح-الطريق-الساحلي-بين-مصراتة-وسرت-الليبيتين-بعد-إغلاقه-لأيام-1065470813.html

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أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية