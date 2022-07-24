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جامعة الدول العربية: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق
جامعة الدول العربية: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق
عبّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة الليبيتين خلال اليومين الماضيين ما... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T12:04+0000
2022-07-24T12:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
جامعة الدول العربية
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جاء هذا في بيان صادر عن جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد.وقال البيان إن أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمرا مثيرا للقلق.وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن.دعا "جميع الفاعلين السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء هام من استعادة الاستقرار إلى ليبيا".
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أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق

12:04 GMT 24.07.2022
© Sputnik . Eduard Pesov / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Eduard Pesov
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عبّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة الليبيتين خلال اليومين الماضيين ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
جاء هذا في بيان صادر عن جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد.
سرت - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت الليبيتين بعد إغلاقه لأيام
00:40 GMT
وقال البيان إن أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمرا مثيرا للقلق.
وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن.
دعا "جميع الفاعلين السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء هام من استعادة الاستقرار إلى ليبيا".
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