https://arabic.sputniknews.com/20220724/خبراء-روسيا-تعلمت-كيف-تدمر-السلاح-المعجزة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بشكل-فعال-1065491297.html
خبراء: روسيا تعلمت كيف تدمر "السلاح المعجزة" للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال
خبراء: روسيا تعلمت كيف تدمر "السلاح المعجزة" للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال
انخفضت فعالية الطائرات العسكرية الأوكرانية المسيرة بشكل حاد مقارنة بما كانت عليه في بداية العملية الخاصة الروسية. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T12:58+0000
2022-07-24T12:58+0000
2022-07-24T12:58+0000
رصد عسكري
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لفت المحلان السياسيان والعسكريان المجريان ميكلوس كيفهازي وزولتان باتاكي الانتباه إلى أنه لم يعد يُذكر تقريبًا "السلاح المعجزة" الأوكراني "بيرقدار تي بي2".وشدد المحللان المجريان، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، زادت القوات الروسية التي تدير أنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي من فعاليتها بشكل كبير. لهذا السبب، حد المسلحون الأوكرانيون بشكل كبير من استخدام الطائرات المسيرة، حسب موقع "بوليت روس".وقال الخبيران: "إذا كانت الطائرات المسيرة الهجومية من طراز بيرقدار تي بي2 تعتبر في بداية الأعمال القتالية "سلاحًا معجزة" حقيقيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، فلا شيء يُسمع عنها الآن تقريبًا ... إذا ظهرت طائرة مسيرة أوكرانية في السماء اليوم، فمن المرجح أن يتم تدميرها بسرعة من القوات الروسية. وكتب المحللان أن فقدان الطائرات المسيرة مكلف للغاية بالنسبة إلى كييف.يعتقد الخبراء أن "الغرب لن يكون قادرًا على تحمل أزمة أوكرانية طويلة الأمد".فالميزانية العسكرية لحلف الناتو تبلغ 1.2 تريليون دولار، أصبح من الصعب على الكتلة القيام بأنشطة عسكرية كلاسيكية. تضررت الصناعة الدفاعية للتحالف العسكري بشكل خطير. وأشار المحللون إلى أنه في شكله الحالي، فهو غير قادر على إنتاج أنظمة قتالية حديثة وذخيرة بكميات كبيرة.وفقًا للخبراء، حتى مع الرغبة في تفعيل جميع خطوط إنتاج الأسلحة، بما في ذلك تلك المهجورة، لن يتمكن الغرب من القيام بذلك. والسبب هو أن الدول الغربية مشغولة أكثر بمحاولة حل مشاكلها: أزمة الطاقة، وارتفاع التضخم، وانخفاض مستويات المعيشة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبراء: روسيا تعلمت كيف تدمر "السلاح المعجزة" للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال
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انخفضت فعالية الطائرات العسكرية الأوكرانية المسيرة بشكل حاد مقارنة بما كانت عليه في بداية العملية الخاصة الروسية.
لفت المحلان السياسيان والعسكريان المجريان ميكلوس كيفهازي وزولتان باتاكي الانتباه إلى أنه لم يعد يُذكر تقريبًا "السلاح المعجزة" الأوكراني "بيرقدار تي بي2".
وشدد المحللان المجريان، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، زادت القوات الروسية التي تدير أنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي من فعاليتها بشكل كبير. لهذا السبب، حد المسلحون الأوكرانيون بشكل كبير من استخدام الطائرات المسيرة، حسب موقع "بوليت روس".
وقال الخبيران: "إذا كانت الطائرات المسيرة الهجومية من طراز بيرقدار تي بي2 تعتبر في بداية الأعمال القتالية "سلاحًا معجزة"
حقيقيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، فلا شيء يُسمع عنها الآن تقريبًا ... إذا ظهرت طائرة مسيرة أوكرانية في السماء اليوم، فمن المرجح أن يتم تدميرها بسرعة من القوات الروسية. وكتب المحللان أن فقدان الطائرات المسيرة مكلف للغاية بالنسبة إلى كييف.
وأكد الخبيران أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية يتفاقم بسبب أن مخزوناتها من أسلحة الناتو تنضب بسرعة كبيرة. هذا يهدد الفعالية القتالية للجيش الأوكراني، لأن الغرب، بكل رغبته، لن يكون قادرًا على الحفاظ باستمرار على المستوى الحالي للدعم العسكري. في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الأسلحة الغربية من أن الأمر سيستغرق وقتًا لتصنيع دفعات جديدة من الأسلحة لأوكرانيا - في بعض الحالات، من عام إلى عامين.
يعتقد الخبراء أن "الغرب لن يكون قادرًا على تحمل أزمة أوكرانية طويلة الأمد".
علاوة على ذلك، أكد ميكلوس كيفهازي وزولتان باتاكي أن الوضع السياسي المتوتر في أوروبا الغربية يقلل من احتمالات الدعم العسكري لأوكرانيا. على سبيل المثال، بعد الموقف مع استقالة رئيس الوزراء الإيطالي، من غير المرجح أن تستمر روما في إرسال أسلحة جديدة إلى نظام كييف.
فالميزانية العسكرية لحلف الناتو تبلغ 1.2 تريليون دولار، أصبح من الصعب على الكتلة القيام بأنشطة عسكرية كلاسيكية. تضررت الصناعة الدفاعية للتحالف العسكري بشكل خطير. وأشار المحللون إلى أنه في شكله الحالي، فهو غير قادر على إنتاج أنظمة قتالية حديثة وذخيرة بكميات كبيرة.
وفقًا للخبراء، حتى مع الرغبة في تفعيل جميع خطوط إنتاج الأسلحة، بما في ذلك تلك المهجورة، لن يتمكن الغرب من القيام بذلك. والسبب هو أن الدول الغربية مشغولة أكثر بمحاولة حل مشاكلها: أزمة الطاقة، وارتفاع التضخم، وانخفاض مستويات المعيشة.