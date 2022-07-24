https://arabic.sputniknews.com/20220724/خبير-عسكري-الدول-الأوروبية-تتراجع-بدعمها-العسكري-لكييف-1065482024.html
خبير عسكري: "الدول الأوروبية تتراجع بدعمها العسكري لكييف"
خبير عسكري: "الدول الأوروبية تتراجع بدعمها العسكري لكييف"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": كميات كبيرة من اليورانيوم جنوب أوكرانيا وموسكو تنتظر رد المجتمع الدولي. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:36+0000
2022-07-24T10:36+0000
2022-07-24T10:36+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:"الدول الأوربية تتراجع بالدعم العسكري لكييف"
خبير عسكري:"الدول الأوربية تتراجع بالدعم العسكري لكييف"
كشف مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن وجود إحتياطات كبير من اليورانيوم في جنوب أوكرانيا، وتحديداً في محطة زابروجيه الكهروذرية، وبين شعوره بالقلق أزاء مصير هذه الكميات من اليورانيوم.وكانت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت وخلال حديث لها لوكالة سبوتنك أن موسكو تنتظر رداً فعل المجتمع الدولي، أزاء استخدام نظام كييف لطائرات من دون طيار لتنفيذ هجمات على المنشآت الذرية في أوكرانيا في محاولة لخلق كارثة نووية في أوروبا.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط ، خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
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2022
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065481558_273:0:1206:700_1920x0_80_0_0_2349fa09404516f7e922158e3d77de3a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "الدول الأوروبية تتراجع بدعمها العسكري لكييف"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": كميات كبيرة من اليورانيوم جنوب أوكرانيا وموسكو تنتظر رد المجتمع الدولي.
كشف مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن وجود إحتياطات كبير من اليورانيوم في جنوب أوكرانيا، وتحديداً في محطة زابروجيه الكهروذرية، وبين شعوره بالقلق أزاء مصير هذه الكميات من اليورانيوم.
وكانت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت وخلال حديث لها لوكالة سبوتنك أن موسكو تنتظر رداً فعل المجتمع الدولي، أزاء استخدام نظام كييف لطائرات من دون طيار لتنفيذ هجمات على المنشآت الذرية في أوكرانيا في محاولة لخلق كارثة نووية في أوروبا.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط ، خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:
" لقد كانت روسيا محقة منذ اللحظة الأولى التي قررت بها القيام بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وإن وجود هذه الكميات الكبيرة من اليورانيوم جنوبي أوكرانيا، يكشف للعالم عن الخطر الكبير الذي يخطط له نظام زيلينسكي على المنطقة، كما وإن الدول الغربية أصبحت اليوم تتراجع بدعمها لكييف ومن هذه الدول ألمانيا التي أعلنت وبشكل صريح أنها لم تعد قادرة على توفير دعم عسكري لكييف لأن ذلك بات يؤثر كثيراً على قدرتها العسكرية "