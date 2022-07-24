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https://arabic.sputniknews.com/20220724/مستشار-الأمن-القومي-في-العراق-يعتذر-عن-قبول-ترشحه-لمنصب-رئيس-الوزراء-1065508189.html
مستشار الأمن القومي في العراق يعتذر عن قبول ترشحه لمنصب رئيس الوزراء
مستشار الأمن القومي في العراق يعتذر عن قبول ترشحه لمنصب رئيس الوزراء
اعتذر مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، مساء اليوم الأحد، عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T20:57+0000
2022-07-24T20:57+0000
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وقال الأعرجي إنه "منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن"، موجها الشكر إلى لجنة الإطار التي رشحت اسمه لمنصب رئاسة الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف الأعراجي في بيانه: "أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً اسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا"، معربًا عن أمله من "الأخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".ويعيش العراق انسدادا سياسيا منذ أكثر من 8 أشهر على وقع خلافات سياسية عرقلت تشكيل الحكومة بين "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والذي فاز بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بواقع 73 مقعدا من أصل 329، إلا أنه انسحب من البرلمان بعدما فشل في تشكيل حكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/العراق-المالكي-يؤكد-الاقتراب-من-تسمية-رئيس-وزراء-وتشكيل-حكومة-1064985674.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

مستشار الأمن القومي في العراق يعتذر عن قبول ترشحه لمنصب رئيس الوزراء

20:57 GMT 24.07.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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اعتذر مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، مساء اليوم الأحد، عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.
وقال الأعرجي إنه "منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن"، موجها الشكر إلى لجنة الإطار التي رشحت اسمه لمنصب رئاسة الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف الأعراجي في بيانه: "أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً اسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا"، معربًا عن أمله من "الأخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".
نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
العراق... المالكي يؤكد الاقتراب من تسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة
12 يوليو, 09:05 GMT
ويعيش العراق انسدادا سياسيا منذ أكثر من 8 أشهر على وقع خلافات سياسية عرقلت تشكيل الحكومة بين "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والذي فاز بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بواقع 73 مقعدا من أصل 329، إلا أنه انسحب من البرلمان بعدما فشل في تشكيل حكومة.
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