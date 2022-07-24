https://arabic.sputniknews.com/20220724/مقتل-16-شخصا-في-انقلاب-قارب-مهاجرين-قبالة-سواحل-جزر-البهاما-1065501506.html
مقتل 16 شخصا في انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل جزر البهاما
مقتل 16 شخصا في انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل جزر البهاما
لقي 16 شخصا مصرعهم بعد انقلاب سفينة تقل مهاجرين من هايتي، قبالة سواحل جزر البهاما، وسط موجة مستمرة من الهجرة البحرية باتجاه الولايات المتحدة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T15:56+0000
2022-07-24T15:56+0000
2022-07-24T15:56+0000
العالم
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وقال وزير الهجرة كيث بيل لوكالة "رويترز"، إن طواقم الإنقاذ أنقذت أربع نساء و17 رجلا من الحادث. وقالت شرطة جزر البهاما إن القارب انقلب على بعد 7 أميال (11 كيلومترا) قبالة جزيرة نيو بروفيدنس.وأضاف بيل: "إننا نأسف على أرواح أولئك الذين يسعون إلى أسلوب حياة أفضل. أولئك الموجودون هنا مع عائلاتهم وأصدقائهم في هايتي، يشجعون أحباءهم على عدم المخاطرة بحياتهم".جزر البهاما هي طريق عبور معتاد للمهاجرين الهايتيين الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة. أصبحت الرحلات البحرية الخطيرة في السفن المتهالكة شائعة بشكل متزايد خلال العام الماضي، حيث يفر الهايتيون من الفقر وعنف العصابات المتزايد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل 16 شخصا في انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل جزر البهاما
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لقي 16 شخصا مصرعهم بعد انقلاب سفينة تقل مهاجرين من هايتي، قبالة سواحل جزر البهاما، وسط موجة مستمرة من الهجرة البحرية باتجاه الولايات المتحدة.
وقال وزير الهجرة كيث بيل لوكالة "رويترز"، إن طواقم الإنقاذ أنقذت أربع نساء و17 رجلا من الحادث. وقالت شرطة جزر البهاما
إن القارب انقلب على بعد 7 أميال (11 كيلومترا) قبالة جزيرة نيو بروفيدنس.
وأضاف بيل: "إننا نأسف على أرواح أولئك الذين يسعون إلى أسلوب حياة أفضل. أولئك الموجودون هنا مع عائلاتهم وأصدقائهم في هايتي، يشجعون أحباءهم على عدم المخاطرة بحياتهم".
جزر البهاما هي طريق عبور معتاد للمهاجرين الهايتيين الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة. أصبحت الرحلات البحرية الخطيرة في السفن المتهالكة شائعة بشكل متزايد خلال العام الماضي، حيث يفر الهايتيون من الفقر
وعنف العصابات المتزايد.