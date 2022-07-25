https://arabic.sputniknews.com/20220725/إصابة-7-أشخاص-على-الأقل-إثر-إطلاق-نار-في-لوس-أنجلوس-الأمريكية-1065510847.html
إصابة 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية
إصابة 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية
قالت السلطات الأمريكية، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر إطلاق نار خلال استعراض بالسيارات في حديقة بضاحية سان بيدرو في لوس أنجلوس. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T02:18+0000
2022-07-25T02:18+0000
2022-07-25T02:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت سلطات الإطفاء بالمدينة في بيان، أن 7 أشخاص على الأقل (4 ذكور و3 إناث)، وبأعمار مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق النار.وبحسب البيان، فإن 3 جرحى على الأقل تلقوا طلقات نارية، وبينهم اثنين في حالة حرجة.وبدأت السلطات في إجراء تحقيق بشكل فوري، ولكن لا توجد أي معلومات حتى الآن حول دوافع تنفيذ الهجوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إصابة 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية
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قالت السلطات الأمريكية، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر إطلاق نار خلال استعراض بالسيارات في حديقة بضاحية سان بيدرو في لوس أنجلوس.
واشنطن - سبوتنيك
. وأوضحت سلطات الإطفاء بالمدينة في بيان، أن 7 أشخاص على الأقل (4 ذكور و3 إناث)، وبأعمار مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق النار.
وبحسب البيان، فإن 3 جرحى على الأقل تلقوا طلقات نارية، وبينهم اثنين في حالة حرجة.
وبدأت السلطات في إجراء تحقيق بشكل فوري، ولكن لا توجد أي معلومات حتى الآن حول دوافع تنفيذ الهجوم.