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https://arabic.sputniknews.com/20220725/إصابة-7-أشخاص-على-الأقل-إثر-إطلاق-نار-في-لوس-أنجلوس-الأمريكية-1065510847.html
إصابة 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية
إصابة 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية
قالت السلطات الأمريكية، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر إطلاق نار خلال استعراض بالسيارات في حديقة بضاحية سان بيدرو في لوس أنجلوس. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T02:18+0000
2022-07-25T02:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت سلطات الإطفاء بالمدينة في بيان، أن 7 أشخاص على الأقل (4 ذكور و3 إناث)، وبأعمار مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق النار.وبحسب البيان، فإن 3 جرحى على الأقل تلقوا طلقات نارية، وبينهم اثنين في حالة حرجة.وبدأت السلطات في إجراء تحقيق بشكل فوري، ولكن لا توجد أي معلومات حتى الآن حول دوافع تنفيذ الهجوم.
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الولايات المتحدة الأمريكية

إصابة 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية

02:18 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanovاحتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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قالت السلطات الأمريكية، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر إطلاق نار خلال استعراض بالسيارات في حديقة بضاحية سان بيدرو في لوس أنجلوس.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت سلطات الإطفاء بالمدينة في بيان، أن 7 أشخاص على الأقل (4 ذكور و3 إناث)، وبأعمار مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق النار.
وبحسب البيان، فإن 3 جرحى على الأقل تلقوا طلقات نارية، وبينهم اثنين في حالة حرجة.
وبدأت السلطات في إجراء تحقيق بشكل فوري، ولكن لا توجد أي معلومات حتى الآن حول دوافع تنفيذ الهجوم.
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