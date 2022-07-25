https://arabic.sputniknews.com/20220725/التجارة-والصناعة-الكويتية-تحذر-مكاتب-استقدام-العمالة-المنزلية-1065521525.html
التجارة والصناعة الكويتية تحذر مكاتب استقدام العمالة المنزلية
التجارة والصناعة الكويتية تحذر مكاتب استقدام العمالة المنزلية
حذرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الاثنين، مكاتب استقدام العمالة المنزلية، من الامتناع عن تقديم خدماتها، مشيرة إلى أن العقوبة القانونية لذلك إغلاق... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:08+0000
2022-07-25T09:08+0000
2022-07-25T09:08+0000
العالم العربي
الكويت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104254/99/1042549935_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_34b9e643c574bf3c57a2bc04445698ef.jpg
ونقلت صحيفة "سبر" عن الوزارة تحذيرا نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أضافت فيه أن "تحصيل المكتب مبالغ أكثر من المحددة من قبلها يؤدي أيضا إلى إغلاق المكتب، وكذلك رفض ممارسة النشاط، الذي يؤدي إلى إلغاء الترخيص"، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على مخالفيه وممارسة صلاحياتها لحماية المستهلك.وحددت الوزارة سعر استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب بـ 890 دينارا كويتيا متضمنا تذكرة السفر، في حين تبلغ تكلفتها عند تقديم صاحب العمل جواز سفر تلك العمالة إلى المكتب 390 ديناراً شاملة التذكرة.وأطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، منصة "تيسير" بهدف تعيين المقيميين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.ونقلت صحيفة "الوطن" عن المدير العام للهيئة، أحمد الموسى أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وأوضح المسؤول الكويتي أن المنصة تعتبر آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم.
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104254/99/1042549935_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_7d9e5c1c47a57e686e866835dbe7308b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت
التجارة والصناعة الكويتية تحذر مكاتب استقدام العمالة المنزلية
تابعنا عبر
حذرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الاثنين، مكاتب استقدام العمالة المنزلية، من الامتناع عن تقديم خدماتها، مشيرة إلى أن العقوبة القانونية لذلك إغلاق المكتب.
ونقلت صحيفة
"سبر" عن الوزارة تحذيرا نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أضافت فيه أن "تحصيل المكتب مبالغ أكثر من المحددة من قبلها يؤدي أيضا إلى إغلاق المكتب، وكذلك رفض ممارسة النشاط، الذي يؤدي إلى إلغاء الترخيص"، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على مخالفيه وممارسة صلاحياتها لحماية المستهلك.
وحددت الوزارة سعر استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب بـ 890 دينارا كويتيا متضمنا تذكرة السفر، في حين تبلغ تكلفتها عند تقديم صاحب العمل جواز سفر تلك العمالة إلى المكتب 390 ديناراً شاملة التذكرة.
وأطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، منصة "تيسير" بهدف تعيين المقيميين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة "الوطن"
عن المدير العام للهيئة، أحمد الموسى أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح المسؤول الكويتي أن المنصة تعتبر آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم.