https://arabic.sputniknews.com/20220725/الهند-تنشر-الدفعة-الثانية-من-أنظمة-صواريخ-إس--400-على-الحدود-مع-الصين-1065511899.html
الهند تنشر الدفعة الثانية من أنظمة صواريخ "إس -400" على الحدود مع الصين
الهند تنشر الدفعة الثانية من أنظمة صواريخ "إس -400" على الحدود مع الصين
في الأشهر القليلة المقبلة، تخطط الهند لنشر مجموعة ثانية من أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي "إس-400ط على طول حدودها الشمالية مع الصين. الآن تقوم السفن والطائرات... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T04:54+0000
2022-07-25T04:54+0000
2022-07-25T04:54+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
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وبحسب تقارير "تايمز أوف إينديا": "ستزداد قدرة الهند على اكتشاف وتدمير مقاتلات العدو والقاذفات الاستراتيجية والصواريخ والطائرات المسيرة على المدى الطويل عندما يتم نشر مجموعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي إس -400 على طول الحدود الشمالية مع الصين في الأشهر 2-3 المقبلة".في الوقت نفسه، وصلت الدفعة الأولى من إس -400 إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. تم وضعها في الشمال الشرقي من البلاد لصد أي تهديد محتمل من باكستان. في أبريل/نيسان ومايو/أيار، تلقت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أجهزة محاكاة وأجهزة محاكاة للمجمعات.يذكر أنه في وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف أن العقوبات لن تؤثر على توريد أنظمة الصواريخ. إنهم يسيرون وفقا للخطة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم
الهند تنشر الدفعة الثانية من أنظمة صواريخ "إس -400" على الحدود مع الصين
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في الأشهر القليلة المقبلة، تخطط الهند لنشر مجموعة ثانية من أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي "إس-400ط على طول حدودها الشمالية مع الصين. الآن تقوم السفن والطائرات بتسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى البلاد.
وبحسب تقارير "تايمز أوف إينديا": "ستزداد قدرة الهند على اكتشاف وتدمير مقاتلات العدو والقاذفات الاستراتيجية والصواريخ والطائرات المسيرة على المدى الطويل عندما يتم نشر مجموعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي إس -400 على طول الحدود الشمالية مع الصين في الأشهر 2-3 المقبلة".
في الوقت نفسه، وصلت الدفعة الأولى من إس -400
إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. تم وضعها في الشمال الشرقي من البلاد لصد أي تهديد محتمل من باكستان. في أبريل/نيسان ومايو/أيار، تلقت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أجهزة محاكاة وأجهزة محاكاة للمجمعات.
يذكر أنه في وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف أن العقوبات لن تؤثر على توريد أنظمة الصواريخ. إنهم يسيرون وفقا للخطة.