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تونس... "الهايكا" تدعو مختلف وسائل الإعلام إلى احترام "الصمت الانتخابي"
تونس... "الهايكا" تدعو مختلف وسائل الإعلام إلى احترام "الصمت الانتخابي"
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس "الهايكا"، اليوم الاثنين، بيانا قالت فيه إنها عاينت تكرار مخالفة حظر بث أي شكل من أشكال الدعاية... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:26+0000
2022-07-25T13:26+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن "الهايكا" بيانا قالت فيه إن بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية خرقت الصمت الانتخابي من خلال إتاحة المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.وأضافت الهيئة أن الفصل 69 المذكور سابقا ينص على أنه "تحظر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي"، داعية مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات هذا الفصل والالتزام بالحياد في تغطية يوم الاقتراع وتجنب بث أي شكل من أشكال الدعاية بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين.واختتمت "الهايكا" بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ القرارات اللازمة في شأن الخروقات المسجلة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والقرار المشترك بين الهيئتين المؤرخ في 01 يوليو/تموز 2022.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... "الهايكا" تدعو مختلف وسائل الإعلام إلى احترام "الصمت الانتخابي"

13:26 GMT 25.07.2022
© MARIEM GHADERAالانتخابات الرئاسية التونسية، 15 سبتمبر/أيلول 2019
الانتخابات الرئاسية التونسية، 15 سبتمبر/أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© MARIEM GHADERA
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أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس "الهايكا"، اليوم الاثنين، بيانا قالت فيه إنها عاينت تكرار مخالفة حظر بث أي شكل من أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن "الهايكا" بيانا قالت فيه إن بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية خرقت الصمت الانتخابي من خلال إتاحة المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأضافت الهيئة أن الفصل 69 المذكور سابقا ينص على أنه "تحظر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي"، داعية مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات هذا الفصل والالتزام بالحياد في تغطية يوم الاقتراع وتجنب بث أي شكل من أشكال الدعاية بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين.
واختتمت "الهايكا" بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ القرارات اللازمة في شأن الخروقات المسجلة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والقرار المشترك بين الهيئتين المؤرخ في 01 يوليو/تموز 2022.
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