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https://arabic.sputniknews.com/20220725/خبير-عسكري-الغرب-يزود-أوكرانيا-بأسلحة-عمرها-5-عقود-1065566035.html
خبير عسكري: الغرب يزود أوكرانيا بأسلحة عمرها 5 عقود
خبير عسكري: الغرب يزود أوكرانيا بأسلحة عمرها 5 عقود
صرّح الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين بأن "الناتو تخلص من مجموعة من الأسلحة القديمة من خلال تسليم دبابات بولندية من طراز "آر تي-91" ومدافع هاوتزر "إل 119"... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T19:40+0000
2022-07-25T19:40+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضح الخبير في محادثة مع وكالة الأخبار العامة الروسية "أو إس إن"، اليوم الاثنين، أن مدير مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك، أعلن عن استيراد هذه الأسلحة.وأردف شوريغين أن "بولندا تحاول تعويض أوكرانيا عن المدفعية المفقودة ، لكن الدبابات البولندية "آر تي-91" هي تعديل للدبابة السوفيتية "تي-72".وخلص الخبير العسكري إلى أن هذا النوع من الآليات لا تمكن المرء أن يأمل من خلالها تحقيق أي تقدم".
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

خبير عسكري: الغرب يزود أوكرانيا بأسلحة عمرها 5 عقود

19:40 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرّح الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين بأن "الناتو تخلص من مجموعة من الأسلحة القديمة من خلال تسليم دبابات بولندية من طراز "آر تي-91" ومدافع هاوتزر "إل 119" القديمة إلى أوكرانيا.
وأوضح الخبير في محادثة مع وكالة الأخبار العامة الروسية "أو إس إن"، اليوم الاثنين، أن مدير مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك، أعلن عن استيراد هذه الأسلحة.
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
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6 يوليو, 13:50 GMT

"مدافع الهاوتزر الإنجليزية هي تصميمات أمريكية أكل الدهر عليها وشرب، وقد تم نقلها إلى بريطانيا العظمى في أواخر السبعينيات، وفي الواقع، هذه الأسلحة هي نظائر لمدفعية "غفوزديك" القديمة لدينا، ولكن مع عيار أصغر ومدى مجدٍ أقصر.

وأردف شوريغين أن "بولندا تحاول تعويض أوكرانيا عن المدفعية المفقودة ، لكن الدبابات البولندية "آر تي-91" هي تعديل للدبابة السوفيتية "تي-72".
وخلص الخبير العسكري إلى أن هذا النوع من الآليات لا تمكن المرء أن يأمل من خلالها تحقيق أي تقدم".
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