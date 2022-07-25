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دروبادي مورمو تؤدي اليمين رئيسة جديدة للهند
دروبادي مورمو تؤدي اليمين رئيسة جديدة للهند
أدت دروبادي مورمو اليمين رئيسة للهند. أقيم الحفل يوم 25 يوليو/ تموز في القاعة المركزية للبرلمان في نيودلهي. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:50+0000
2022-07-25T08:06+0000
أخبار الهند اليوم
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ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عنها قولها: "كنت محظوظة بما يكفي لتولي هذا المنصب في عام الذكرى 75 للاستقلال. سيتعين علينا تكثيف جهودنا للارتقاء إلى مستوى الآمال التي وضعها مقاتلونا من أجل الحرية على مواطني الهند المستقلة".وأدى اليمين الدستورية رئيس المحكمة العليا نوتالاباتي رامانا. كما حضر الحفل رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس الدولة المنتهية ولايته رام ناث كوفيند.أصبحت مورمو ثاني رئيسة في تاريخ الهند بعد براتيبها باتيل (2007-2012). وهي أيضًا أول رئيس دولة لما يسمى بالقبائل المدرجة، والتي تنتمي تاريخيًا إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا والطبقات الدنيا.فازت مورمو، التي تمثل التحالف الوطني الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية في 21 يوليو. حصلت على أكثر من 64 % من الأصوات (676803) ، وهزمت منافستها ياشوانت سينها، التي حصلت على 380177 صوتًا. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيسة الجديدة للهند بفوزها.
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أخبار الهند اليوم

دروبادي مورمو تؤدي اليمين رئيسة جديدة للهند

07:50 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 25.07.2022)
© AFP 2022 / PRAKASH SINGHرئيسة الهند دروبادي مورمو في نيودلهي، 22 يوليو 2022
رئيسة الهند دروبادي مورمو في نيودلهي، 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
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أدت دروبادي مورمو اليمين رئيسة للهند. أقيم الحفل يوم 25 يوليو/ تموز في القاعة المركزية للبرلمان في نيودلهي.
ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عنها قولها: "كنت محظوظة بما يكفي لتولي هذا المنصب في عام الذكرى 75 للاستقلال. سيتعين علينا تكثيف جهودنا للارتقاء إلى مستوى الآمال التي وضعها مقاتلونا من أجل الحرية على مواطني الهند المستقلة".
وأدى اليمين الدستورية رئيس المحكمة العليا نوتالاباتي رامانا. كما حضر الحفل رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس الدولة المنتهية ولايته رام ناث كوفيند.
أصبحت مورمو ثاني رئيسة في تاريخ الهند بعد براتيبها باتيل (2007-2012). وهي أيضًا أول رئيس دولة لما يسمى بالقبائل المدرجة، والتي تنتمي تاريخيًا إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا والطبقات الدنيا.
فازت مورمو، التي تمثل التحالف الوطني الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية في 21 يوليو. حصلت على أكثر من 64 % من الأصوات (676803) ، وهزمت منافستها ياشوانت سينها، التي حصلت على 380177 صوتًا. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيسة الجديدة للهند بفوزها.
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