دروبادي مورمو تؤدي اليمين رئيسة جديدة للهند
07:50 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 25.07.2022)
© AFP 2022 / PRAKASH SINGHرئيسة الهند دروبادي مورمو في نيودلهي، 22 يوليو 2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
أدت دروبادي مورمو اليمين رئيسة للهند. أقيم الحفل يوم 25 يوليو/ تموز في القاعة المركزية للبرلمان في نيودلهي.
ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عنها قولها: "كنت محظوظة بما يكفي لتولي هذا المنصب في عام الذكرى 75 للاستقلال. سيتعين علينا تكثيف جهودنا للارتقاء إلى مستوى الآمال التي وضعها مقاتلونا من أجل الحرية على مواطني الهند المستقلة".
In her address after taking oath, President Droupadi Murmu Ji gave a message of hope and compassion. She emphasised on India's accomplishments and presented a futuristic vision of the path ahead at a time when India is marking Azadi Ka Amrit Mahotsav. pic.twitter.com/I2DEO5wHbO— Narendra Modi (@narendramodi) July 25, 2022
وأدى اليمين الدستورية رئيس المحكمة العليا نوتالاباتي رامانا. كما حضر الحفل رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس الدولة المنتهية ولايته رام ناث كوفيند.
India's first tribal President, #DroupadiMurmu receives first guard of honour https://t.co/265ilTz0FY— NDTV (@ndtv) July 25, 2022
NDTV's Sunil Prabhu reports pic.twitter.com/FPDRV5r8Lc
أصبحت مورمو ثاني رئيسة في تاريخ الهند بعد براتيبها باتيل (2007-2012). وهي أيضًا أول رئيس دولة لما يسمى بالقبائل المدرجة، والتي تنتمي تاريخيًا إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا والطبقات الدنيا.
فازت مورمو، التي تمثل التحالف الوطني الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية في 21 يوليو. حصلت على أكثر من 64 % من الأصوات (676803) ، وهزمت منافستها ياشوانت سينها، التي حصلت على 380177 صوتًا. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيسة الجديدة للهند بفوزها.