عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220725/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يستعد-لاستقبال-أحدث-طائرة-استخبارات-في-العالم-وإيران-ضمن-الأهداف-1065559884.html
سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاستقبال أحدث طائرة استخبارات في العالم... وإيران ضمن الأهداف
سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاستقبال أحدث طائرة استخبارات في العالم... وإيران ضمن الأهداف
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لطفرة في مجال جمع المعلومات من خلال استخدام أحدث طائرة استطلاع وأكثرها تقدمًا في العالم. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T16:07+0000
2022-07-25T16:07+0000
العالم
رصد عسكري
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101882/55/1018825567_0:128:3067:1853_1920x0_80_0_0_62f05feea532b6c30850ddbf7f5794a9.jpg
ومن المقرر أن تسلم "الصناعات الجوية الإسرائيلية" إلى سلاح الجو الإسرائيلي، في الأشهر المقبلة، طائرة "أورون"، التي تنفرد بمزايا تجعلها تتفوق على مثيلاتها من خلال مقدرتها على جمع أكبر قدر من المعلومات فوق أكبر مساحة ممكنة، وعلى الساحتين البحرية والبرية.كما تمتاز الطائرة بسرعتها، الأمر الذي يمنح إسرائيل مكانة متقدمة في هذا المجال ويكسبها نفوذا تتمتع به عادة الدول العظمى، وفقا لما نشرته قناة "آي 24 نيوز".وذكرت القناة في تقرير أنه بمجرد استلام طائرة الاستخبارات الأحدث، سيتم ضمها إلى سرب "نحشون" وتفعيلها في مهام تقررها المنظومة الأمنية والاستخبارات في المناطق القريبة والبعيدة على السواء بضمن ذلك إيران.وأضافت أن الطائرة محصنة ضد الهجمات الإلكترونية ولديها أفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بنقل قدر هائل من المعلومات الاستخبارية على أراضي العدو في فترات زمنية قصيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101882/55/1018825567_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eaae9293b47498295042466c56491a1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم

سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاستقبال أحدث طائرة استخبارات في العالم... وإيران ضمن الأهداف

16:07 GMT 25.07.2022
© AP Photo / Pavlos Vrionidesطائرة تجسس
طائرة تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Pavlos Vrionides
تابعنا عبرTelegram
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لطفرة في مجال جمع المعلومات من خلال استخدام أحدث طائرة استطلاع وأكثرها تقدمًا في العالم.
ومن المقرر أن تسلم "الصناعات الجوية الإسرائيلية" إلى سلاح الجو الإسرائيلي، في الأشهر المقبلة، طائرة "أورون"، التي تنفرد بمزايا تجعلها تتفوق على مثيلاتها من خلال مقدرتها على جمع أكبر قدر من المعلومات فوق أكبر مساحة ممكنة، وعلى الساحتين البحرية والبرية.
كما تمتاز الطائرة بسرعتها، الأمر الذي يمنح إسرائيل مكانة متقدمة في هذا المجال ويكسبها نفوذا تتمتع به عادة الدول العظمى، وفقا لما نشرته قناة "آي 24 نيوز".
وذكرت القناة في تقرير أنه بمجرد استلام طائرة الاستخبارات الأحدث، سيتم ضمها إلى سرب "نحشون" وتفعيلها في مهام تقررها المنظومة الأمنية والاستخبارات في المناطق القريبة والبعيدة على السواء بضمن ذلك إيران.
وأضافت أن الطائرة محصنة ضد الهجمات الإلكترونية ولديها أفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بنقل قدر هائل من المعلومات الاستخبارية على أراضي العدو في فترات زمنية قصيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала