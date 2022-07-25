https://arabic.sputniknews.com/20220725/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يستعد-لاستقبال-أحدث-طائرة-استخبارات-في-العالم-وإيران-ضمن-الأهداف-1065559884.html
سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاستقبال أحدث طائرة استخبارات في العالم... وإيران ضمن الأهداف
سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاستقبال أحدث طائرة استخبارات في العالم... وإيران ضمن الأهداف
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لطفرة في مجال جمع المعلومات من خلال استخدام أحدث طائرة استطلاع وأكثرها تقدمًا في العالم. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T16:07+0000
2022-07-25T16:07+0000
2022-07-25T16:07+0000
العالم
رصد عسكري
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101882/55/1018825567_0:128:3067:1853_1920x0_80_0_0_62f05feea532b6c30850ddbf7f5794a9.jpg
ومن المقرر أن تسلم "الصناعات الجوية الإسرائيلية" إلى سلاح الجو الإسرائيلي، في الأشهر المقبلة، طائرة "أورون"، التي تنفرد بمزايا تجعلها تتفوق على مثيلاتها من خلال مقدرتها على جمع أكبر قدر من المعلومات فوق أكبر مساحة ممكنة، وعلى الساحتين البحرية والبرية.كما تمتاز الطائرة بسرعتها، الأمر الذي يمنح إسرائيل مكانة متقدمة في هذا المجال ويكسبها نفوذا تتمتع به عادة الدول العظمى، وفقا لما نشرته قناة "آي 24 نيوز".وذكرت القناة في تقرير أنه بمجرد استلام طائرة الاستخبارات الأحدث، سيتم ضمها إلى سرب "نحشون" وتفعيلها في مهام تقررها المنظومة الأمنية والاستخبارات في المناطق القريبة والبعيدة على السواء بضمن ذلك إيران.وأضافت أن الطائرة محصنة ضد الهجمات الإلكترونية ولديها أفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بنقل قدر هائل من المعلومات الاستخبارية على أراضي العدو في فترات زمنية قصيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101882/55/1018825567_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eaae9293b47498295042466c56491a1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم
سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاستقبال أحدث طائرة استخبارات في العالم... وإيران ضمن الأهداف
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لطفرة في مجال جمع المعلومات من خلال استخدام أحدث طائرة استطلاع وأكثرها تقدمًا في العالم.
ومن المقرر أن تسلم "الصناعات الجوية الإسرائيلية" إلى سلاح الجو الإسرائيلي، في الأشهر المقبلة، طائرة "أورون"، التي تنفرد بمزايا تجعلها تتفوق على مثيلاتها من خلال مقدرتها على جمع أكبر قدر من المعلومات فوق أكبر مساحة ممكنة، وعلى الساحتين البحرية والبرية.
كما تمتاز الطائرة بسرعتها، الأمر الذي يمنح إسرائيل مكانة متقدمة في هذا المجال ويكسبها نفوذا تتمتع به عادة الدول العظمى، وفقا لما نشرته قناة "آي 24 نيوز
".
وذكرت القناة في تقرير أنه بمجرد استلام طائرة الاستخبارات الأحدث، سيتم ضمها إلى سرب "نحشون" وتفعيلها في مهام تقررها المنظومة الأمنية والاستخبارات في المناطق القريبة والبعيدة على السواء بضمن ذلك إيران.
وأضافت أن الطائرة محصنة ضد الهجمات الإلكترونية ولديها أفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بنقل قدر هائل من المعلومات الاستخبارية على أراضي العدو في فترات زمنية قصيرة.