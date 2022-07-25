https://arabic.sputniknews.com/20220725/مكتب-زيلينسكي-الدبابات-البولندية-وصلت-بالفعل-إلى-أوكرانيا-1065521278.html
مكتب زيلينسكي: الدبابات البولندية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا
مكتب زيلينسكي: الدبابات البولندية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا
قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن الدبابات البولندية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:08+0000
2022-07-25T09:08+0000
2022-07-25T09:39+0000
العالم
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وكتب يرماك في منشور عبر قناته على موقع "تليغرام"، اليوم الاثنين ""PT-91 Twardy (دبابة قتالية بولندية) موجودة بالفعل في أوكرانيا. شكرا لأصدقائنا".في غضون ذلك، أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين بأن كوريا الجنوبية تنظر في إرسال ملحق عسكري آخر إلى بولندا، يكون مسؤولا عن التعاون في صناعة الأسلحة، بعد تقرير إعلامي عن مساعي بولندا لشراء أسلحة كورية الصنع، وفق وكالة "يونهاب".وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشاك إن بلاده تخطط لشراء 48 طائرة من طراز FA-50 و180 دبابة قتالية من طراز K-2 بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر لتعزيز جيشها وسط الحرب في أوكرانيا.وإذا تم تعيين الملحق الجديد، فمن المتوقع أن يتم إلحاقه بالسفارة كوريا الجنوبية لدى بولندا ويتولى مسؤولية القضايا الفنية المتعلقة بتنفيذ صفقة محتملة لتصدير الأسلحة مع بولندا.هذا واتفق وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ-سوب ونظيره البولندي بلاشاك خلال محادثاتهما في سيئول في مايو على العمل معا لتعزيز التعاون "العملي" في صناعة الدفاع، مما سيساعد في تعزيز "مصالح البلدين المشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20220723/بولندا-توجه-انتقادات-حادة-لألمانيا-بشأن-ملف-تسليح-أوكرانيا-1065456892.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, شراء دبابات, بولندا
مكتب زيلينسكي: الدبابات البولندية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا
09:08 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن الدبابات البولندية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.
وكتب يرماك في منشور عبر قناته على موقع
"تليغرام"، اليوم الاثنين ""PT-91 Twardy (دبابة قتالية بولندية) موجودة بالفعل في أوكرانيا. شكرا لأصدقائنا".
وأفيد في وقت سابق، بأن بولندا تنقل الدبابات ومدافع الهاوتزر ومدافع الهاون والذخيرة وقطع غيار الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والأسلحة الأخرى إلى أوكرانيا.
في غضون ذلك، أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين بأن كوريا الجنوبية تنظر في إرسال ملحق عسكري آخر إلى بولندا، يكون مسؤولا عن التعاون في صناعة الأسلحة، بعد تقرير إعلامي عن مساعي بولندا لشراء أسلحة كورية الصنع، وفق وكالة
"يونهاب".
وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشاك إن بلاده تخطط لشراء 48 طائرة من طراز FA-50 و180 دبابة قتالية من طراز K-2 بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر لتعزيز جيشها وسط الحرب في أوكرانيا.
وإذا تم تعيين الملحق الجديد، فمن المتوقع أن يتم إلحاقه بالسفارة كوريا الجنوبية لدى بولندا ويتولى مسؤولية القضايا الفنية المتعلقة بتنفيذ صفقة محتملة لتصدير الأسلحة مع بولندا.
هذا واتفق وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ-سوب ونظيره البولندي بلاشاك خلال محادثاتهما في سيئول في مايو على العمل معا لتعزيز التعاون "العملي" في صناعة الدفاع، مما سيساعد في تعزيز "مصالح البلدين المشتركة".