https://arabic.sputniknews.com/20220725/وفاة-الممثل-البريطاني-ديفيد-وارنر-عن-عمر-يناهز-80-عاما-1065568220.html
وفاة الممثل البريطاني ديفيد وارنر عن عمر يناهز 80 عاما
وفاة الممثل البريطاني ديفيد وارنر عن عمر يناهز 80 عاما
أعلنت أسرة الممثل البريطاني ديفيد وارنر، اليوم، وفاته عن عمر يناهز 80 عاما بعد معاناته مع مضاعفات إصابته بالسرطان. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T21:57+0000
2022-07-25T21:57+0000
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وجاء في بيان أسرته، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية: "بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر.. الفقيد فارق الحياة صباح الـ 24 من يوليو الجاري.. بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر بعد صراع مع مرض السرطان، وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية تقبل مرضه بإحساس وكرامة مميزين".وأضاف البيان: "سوف نفتقده نحن وأسرته وأصدقاؤه، وسوف نتذكره كرجل طيب القلب وكريم ومتعاطف وشريك ووالد لمس إرثه من العمل الاستثنائي حياة الكثيرين على مدار أعوام".ويشتهر وارنر بدوره في فيلمي "تيتانيك" عام 1997، حيث لعب دور سبايسر لوفجوي، الحارس الشخصي لشخصية بيلي زين خطيب "روز" والذي طارد "جاك" أثناء غرق السفينة، وكذلك شارك في فيلم "ذا أومن" عام 1976، وفيلم "كوكب القردة" وغيرهم.وأمضى أيامه الأخيرة في دار دنفيل هول التي تقدم الرعاية الطبية للممثلين والمشاهير والعديد من الشخصيات المرتبطة بالفن والمسرح.
https://arabic.sputniknews.com/20191130/الرئيس-البرازيلي-يتهم-بطل-التايتنك-بإشعال-حرائق-الأمازون--1043571680.html
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مجتمع, فن, العالم
وفاة الممثل البريطاني ديفيد وارنر عن عمر يناهز 80 عاما
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أعلنت أسرة الممثل البريطاني ديفيد وارنر، اليوم، وفاته عن عمر يناهز 80 عاما بعد معاناته مع مضاعفات إصابته بالسرطان.
وجاء في بيان أسرته، بحسب صحيفة "ذا صن
" البريطانية: "بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر.. الفقيد فارق الحياة صباح الـ 24 من يوليو الجاري.. بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر بعد صراع مع مرض السرطان، وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية تقبل مرضه بإحساس وكرامة مميزين".
وأضاف البيان: "سوف نفتقده نحن وأسرته وأصدقاؤه، وسوف نتذكره كرجل طيب القلب وكريم ومتعاطف وشريك ووالد لمس إرثه من العمل الاستثنائي حياة الكثيرين على مدار أعوام".
30 نوفمبر 2019, 11:21 GMT
ويشتهر وارنر بدوره في فيلمي "تيتانيك" عام 1997، حيث لعب دور سبايسر لوفجوي، الحارس الشخصي لشخصية بيلي زين خطيب "روز" والذي طارد "جاك" أثناء غرق السفينة، وكذلك شارك في فيلم "ذا أومن" عام 1976، وفيلم "كوكب القردة" وغيرهم.
وأمضى أيامه الأخيرة في دار دنفيل هول التي تقدم الرعاية الطبية للممثلين والمشاهير والعديد من الشخصيات المرتبطة بالفن والمسرح.