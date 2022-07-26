https://arabic.sputniknews.com/20220726/أكبر-حاملة-طائرات-حربية-تركية-tcg-anadolu-1065588048.html
أكبر حاملة طائرات حربية تركية TCG Anadolu
أكبر حاملة طائرات حربية تركية TCG Anadolu
ستدخل حاملة الطائرات TCG Anadolu (الأناضول) الخدمة في البحرية التركية بعد اجتياز المرحلة الأخيرة من الاختبار والاعتماد لتصبح أكبر سفينة حربية في تركيا. وسيتم... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:05+0000
2022-07-26T11:05+0000
2022-07-26T11:12+0000
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
أكبر حاملة طائرات حربية تركية TCG Anadolu
11:05 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
ستدخل حاملة الطائرات TCG Anadolu (الأناضول) الخدمة في البحرية التركية بعد اجتياز المرحلة الأخيرة من الاختبار والاعتماد لتصبح أكبر سفينة حربية في تركيا. وسيتم إدراجها ضمن القوات البحرية التركية بعد أنشطة التحقق والاعتماد الرسمي. تشاهدون المواصفات الفنية لـ TCG Anadolu في إنفوجراف من فريق عمل "سبوتنيك".