عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220726/أكبر-حاملة-طائرات-حربية-تركية-tcg-anadolu-1065588048.html
أكبر حاملة طائرات حربية تركية TCG Anadolu
أكبر حاملة طائرات حربية تركية TCG Anadolu
ستدخل حاملة الطائرات TCG Anadolu (الأناضول) الخدمة في البحرية التركية بعد اجتياز المرحلة الأخيرة من الاختبار والاعتماد لتصبح أكبر سفينة حربية في تركيا. وسيتم... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:05+0000
2022-07-26T11:12+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065589967_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_c6cd8e78b344a0f80556c96c6f1fc3e9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065589967_100:0:901:601_1920x0_80_0_0_ef1d1738f86e0e0ef57eac4afad04712.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

أكبر حاملة طائرات حربية تركية TCG Anadolu

11:05 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 26.07.2022)
تابعنا عبرTelegram
ستدخل حاملة الطائرات TCG Anadolu (الأناضول) الخدمة في البحرية التركية بعد اجتياز المرحلة الأخيرة من الاختبار والاعتماد لتصبح أكبر سفينة حربية في تركيا. وسيتم إدراجها ضمن القوات البحرية التركية بعد أنشطة التحقق والاعتماد الرسمي. تشاهدون المواصفات الفنية لـ TCG Anadolu في إنفوجراف من فريق عمل "سبوتنيك".
أكبر حاملة طائرات حربية تركية TCG Anadolu - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала