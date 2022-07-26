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الخارجية العراقية تعلق على بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة البلاد

الخارجية العراقية تعلق على بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن بيان مجلس الأمن يدعم موقف البلاد، مشيرة إلى أنه يعد الأول من نوعه. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T07:04+0000

2022-07-26T07:04+0000

2022-07-26T07:09+0000

العالم العربي

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وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف: "بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف أن "مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد".وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا حذرت المسؤولين العراقيين من ضرورة توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات حول الهجوم الذي تعرضت له محافظة دهوك العراقية، واتهمت بغداد تركيا بتنفيذه.وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة "تي.آر.تي" التركية: "لقد حذرنا المسؤولين العراقيين من ضرورة توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات حول هجوم دهوك".وأضاف أردوغان أن "الهجوم في دهوك يهدف إلى زعزعة العلاقات الإيجابية بين تركيا والعراق".وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا أوضحت للعراق، أن هجمات دهوك مشابهة لتلك التي ينفذها حزب العمال الكردستاني.

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