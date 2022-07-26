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الخارجية العراقية تعلق على بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة البلاد
الخارجية العراقية تعلق على بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة البلاد
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن بيان مجلس الأمن يدعم موقف البلاد، مشيرة إلى أنه يعد الأول من نوعه. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T07:04+0000
2022-07-26T07:09+0000
العالم العربي
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وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف: "بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف أن "مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد".وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا حذرت المسؤولين العراقيين من ضرورة توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات حول الهجوم الذي تعرضت له محافظة دهوك العراقية، واتهمت بغداد تركيا بتنفيذه.وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة "تي.آر.تي" التركية: "لقد حذرنا المسؤولين العراقيين من ضرورة توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات حول هجوم دهوك".وأضاف أردوغان أن "الهجوم في دهوك يهدف إلى زعزعة العلاقات الإيجابية بين تركيا والعراق".وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا أوضحت للعراق، أن هجمات دهوك مشابهة لتلك التي ينفذها حزب العمال الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الكاظمي-يدعو-المجتمع-الدولي-إلى-الاستماع-لوجهة-النظر-العراقية-بشأن-الاعتداء-التركي-1065555125.html
https://arabic.sputniknews.com/20220725/أردوغان-يعلق-لأول-مرة-على-القصف-الجوي-الذي-استهدف-دهوك-ويوجه-تحذيرا-إلى-المسؤولين-العراقيين-1065566607.html
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العالم العربي

الخارجية العراقية تعلق على بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة البلاد

07:04 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 26.07.2022)
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© POOL
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن بيان مجلس الأمن يدعم موقف البلاد، مشيرة إلى أنه يعد الأول من نوعه.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف: "بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن "مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد".
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يستقبل جثامين ضحايا العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك، اليوم الخميس 21 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
الكاظمي يدعو المجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بشأن الاعتداء التركي
أمس, 14:49 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا حذرت المسؤولين العراقيين من ضرورة توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات حول الهجوم الذي تعرضت له محافظة دهوك العراقية، واتهمت بغداد تركيا بتنفيذه.
وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة "تي.آر.تي" التركية: "لقد حذرنا المسؤولين العراقيين من ضرورة توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات حول هجوم دهوك".
وأضاف أردوغان أن "الهجوم في دهوك يهدف إلى زعزعة العلاقات الإيجابية بين تركيا والعراق".
وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا أوضحت للعراق، أن هجمات دهوك مشابهة لتلك التي ينفذها حزب العمال الكردستاني.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
أردوغان يعلق لأول مرة على القصف الجوي الذي استهدف دهوك ويوجه تحذيرا إلى المسؤولين العراقيين
أمس, 20:09 GMT
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