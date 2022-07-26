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https://arabic.sputniknews.com/20220726/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تواصل-ضم-الضفة-الغربية-مع-غياب-لإرادة-صنع-السلام-الدولية-1065595076.html
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل ضم الضفة الغربية مع غياب لإرادة صنع السلام الدولية
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل ضم الضفة الغربية مع غياب لإرادة صنع السلام الدولية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تواصل ضم الضفة الغربية، مع غياب كامل لإرادة دولية لصنع السلام. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T12:18+0000
2022-07-26T12:18+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن "جرائم إسرائيل" تترافق مع حملة "تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في إسرائيل". وأشارت الوزارة إلى أن السلوك السياسي الإسرائيلي يبرز تناقضا حادا بين مواقف وتصريحات إسرائيل الرسمية. وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة على الأراضي الفسطينية المحتلة".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل ضم الضفة الغربية مع غياب لإرادة صنع السلام الدولية

12:18 GMT 26.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
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قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تواصل ضم الضفة الغربية، مع غياب كامل لإرادة دولية لصنع السلام.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن "جرائم إسرائيل" تترافق مع حملة "تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في إسرائيل".
وأشارت الوزارة إلى أن السلوك السياسي الإسرائيلي يبرز تناقضا حادا بين مواقف وتصريحات إسرائيل الرسمية.
وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة على الأراضي الفسطينية المحتلة".
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