https://arabic.sputniknews.com/20220726/بومبيو-ينتقد-نصيحة-إدارة-بايدن-للأمريكيين-الذين-يكافحون-لسداد-فواتير-الغاز-1065600457.html
بومبيو ينتقد نصيحة إدارة بايدن للأمريكيين "الذين يكافحون لسداد فواتير الغاز"
بومبيو ينتقد نصيحة إدارة بايدن للأمريكيين "الذين يكافحون لسداد فواتير الغاز"
انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، النصيحة التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للأمريكيين، وسط غلاء الأسعار الذي يشهدونه في الوقت... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:30+0000
2022-07-26T13:30+0000
2022-07-26T13:30+0000
جو بايدن
وزير الخارجية الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واعتبر بومبيو عبر "تويتر" أن نصيحة إدارة بايدن للأمريكيين "الذين يكافحون لسداد فواتير البقالة والغاز هي شراء سيارة كهربائية بقيمة 30 ألف دولار" بأنها "سخيفة".وأضاف "إدارة بايدن لا تزال فاقدة الاتصال بالواقع".وكان مايك بومبيو قال في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قبل أسبوع، أنه مستعد لخوض الانتخابات ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.وكان بومبيو، الذي كان أيضا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يلقي الخطب وينشر إعلانات الترشح خلال الأشهر الماضية في ولايات آيوا ونيو هامبشاير وساوث كارولينا، وذلك بعد فقدانه الكثير من الوزن.
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جو بايدن, وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بومبيو ينتقد نصيحة إدارة بايدن للأمريكيين "الذين يكافحون لسداد فواتير الغاز"
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انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، النصيحة التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للأمريكيين، وسط غلاء الأسعار الذي يشهدونه في الوقت الحالي.
واعتبر بومبيو عبر "تويتر" أن نصيحة إدارة بايدن للأمريكيين "الذين يكافحون لسداد فواتير البقالة والغاز هي شراء سيارة كهربائية بقيمة 30 ألف دولار" بأنها "سخيفة".
وأضاف "إدارة بايدن لا تزال فاقدة الاتصال بالواقع".
وكان مايك بومبيو قال في تصريحات لصحيفة
"ذا تايمز" البريطانية، قبل أسبوع، أنه مستعد لخوض الانتخابات ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وكان بومبيو، الذي كان أيضا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يلقي الخطب وينشر إعلانات الترشح خلال الأشهر الماضية في ولايات آيوا ونيو هامبشاير وساوث كارولينا، وذلك بعد فقدانه الكثير من الوزن.