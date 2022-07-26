https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الخارجية-الصيني-يزور-أوزبكستان-وقيرغيزستان-وطاجيكستان-1065596641.html
وزير الخارجية الصيني يزور أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان
وزير الخارجية الصيني يزور أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان
يحضر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، والذي سيعقد في أوزبكستان يومي 28 و29 يوليو/ تموز الجاري. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T12:45+0000
2022-07-26T12:45+0000
2022-07-26T12:45+0000
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أعلن عن ذلك المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان صحفي.وأضاف ليجيان أنه قبل الاجتماع وبعده، سيقوم وزير الخارجية وانغ يي بزيارات رسمية إلى أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.وأشار إلى أن زيارة يي تأتي بدعوة من وزير الخارجية الأوزبكي بالإنابة، نوروف فلاديمير إماموفيتش، ووزير الخارجية قيرغيزستان، كولوبييف زينبك مولدوكانوفيتش، ووزير خارجية طاجيكستان سيروج الدين محي الدين.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم مشاركة مصر النشطة في تعاون منظمة شنغهاي للتعاون.كما أشار إلى أن الصين تدعم طلب عضوية انضمام بيلاروسيا إلى المنظمة، وأن بكين ستنظر عن كثب في الطلب مع الدول الأعضاء الأخرى ويصدرون قرارا جماعيا بشأن انضمامها.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الكرملين-بوتين-وميرزييف-يبحثان-الموضوعات-الدولية-في-سياق-الاستعدادات-لمجلس-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1065479059.html
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الصين, العالم
وزير الخارجية الصيني يزور أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان
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يحضر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، والذي سيعقد في أوزبكستان يومي 28 و29 يوليو/ تموز الجاري.
أعلن عن ذلك المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان
صحفي.
وأضاف ليجيان أنه قبل الاجتماع وبعده، سيقوم وزير الخارجية وانغ يي بزيارات رسمية إلى أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
وأشار إلى أن زيارة يي تأتي بدعوة من وزير الخارجية الأوزبكي بالإنابة، نوروف فلاديمير إماموفيتش، ووزير الخارجية قيرغيزستان، كولوبييف زينبك مولدوكانوفيتش، ووزير خارجية طاجيكستان سيروج الدين محي الدين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم مشاركة مصر النشطة في تعاون منظمة شنغهاي للتعاون.
كما أشار إلى أن الصين تدعم طلب عضوية انضمام بيلاروسيا إلى المنظمة، وأن بكين ستنظر عن كثب في الطلب مع الدول الأعضاء الأخرى ويصدرون قرارا جماعيا بشأن انضمامها.