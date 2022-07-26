https://arabic.sputniknews.com/20220726/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يتوجه-إلى-اليونان-لتوقيع-اتفاقيات-تعاون-في-مجال-الدفاع-والطاقة-والاتصالات-1065579188.html

وكالة: ولي العهد السعودي يتوجه إلى اليونان لتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال الدفاع والطاقة والاتصالات

وكالة: ولي العهد السعودي يتوجه إلى اليونان لتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال الدفاع والطاقة والاتصالات

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الثلاثاء، بأن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إلى أثينا ستحمل الكثير من الاتفاقات الثنائية بين البلدين. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T08:12+0000

2022-07-26T08:12+0000

2022-07-26T08:12+0000

العالم العربي

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وذكرت وكالة أنباء "АМНА" اليونانية نقلا عن مصادر حكومية أن زيارة ولي العهد ستعزز من الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين اليونان والسعودية، حيث سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، لا سيما التعاون في مجال الطاقة والدفاع.وأضافت الوكالة أن "الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين اليونان والسعودية، والتي تم تأكيدها خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء اليوناني إلى الرياض في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ستتميز بزيارة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود لمدة يومين إلى اليونان ولقائه برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو ما سيؤكده توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في أثينا والاهتمام القوي من الجانب السعودي بالاستثمارات الكبرى في اليونان".وأشارت المصادر للوكالة إلى أن "هذه هي الزيارة الأولى لولي العهد إلى أوروبا منذ أبريل/نيسان 2018، حيث سيتم فيها تعزيز الاتفاقات من خلال مساهمة اليونان في مجال التعاون الدفاعي مع السعودية بتوفير نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات، وهي خطوة نالت تقديرا كبيرا من قبل الرياض".واتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين البلدين خلال زيارة ميتسوتاكيس إلى الرياض، كما سيتم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي في أثينا بعد زيارة ولي العهد.وبحسب مصادر حكومية، سيرافق ولي العهد وفد حكومي كبير يتألف من وزراء الاستثمار والتجارة والاتصالات والتكنولوجيا إلى جانب رئيس صندوق الثروة الحكومي.ومن بين الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الوزراء اليونانيين ونظرائهم السعوديين اتفاقية التعاون العسكري واتفاقية التعاون في مجال الطاقة، حيث تصبح اليونان مركزًا لنقل الطاقة إلى أوروبا، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا والثقافة.كما سيوقع الطرفان اتفاقية لإنشاء مشروع ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط ​​متخصص بتوصيل كابل أرضي تحت الماء لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا عبر المملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من الخريف المقبل.

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