https://arabic.sputniknews.com/20220726/يقضي-عليه-بسهولة-العثور-على-سلاح-أقوى-من-نظام-هيمارس-الأمريكي-في-دول-صديقة-لروسيا-1065583647.html
يقضي عليه بسهولة... العثور على سلاح أقوى من نظام "هيمارس" الأمريكي في دول صديقة لروسيا
يقضي عليه بسهولة... العثور على سلاح أقوى من نظام "هيمارس" الأمريكي في دول صديقة لروسيا
كشفت مجلة أمريكية عن وجود سلاح بمقدوره أن يقضي على راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" بسهولة في بلدان آسيوية صديقة لروسيا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:27+0000
2022-07-26T09:27+0000
2022-07-26T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا على إمداد نظام الحكم في أوكرانيا براجمات الصواريخ "هيمارس" لكي تستخدمها قواته ضد روسيا التي توجهت قواتها إلى أوكرانيا في مهمة حماية الناس الذين ما برحت القوات الأوكرانية تعتدي عليهم منذ عام 2014. إلا أن روسيا تملك أسلحة قادرة على تدمير راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" كما يمكنها أن تحصل على أسلحة مماثلة من دول آسيوية صديقة وفقا لـ"ميليتري ووتش ماغازين".على سبيل المثال، تمتلك جمهورية الصين الشعبية أنظمة PCL191 التي تتفوق على أنظمة "هيمارس" الأمريكية بلا ريب، بينما لدى كوريا الشمالية أنظمة KN-09 التي يمكنها أن تتغلب على أنظمة "هيمارس" الأمريكية بسهولة. فإذا زودت هاتان الدولتان روسيا بهذه الأنظمة فلا بد من أن يصيب الدمار الأنظمة الأمريكية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
يقضي عليه بسهولة... العثور على سلاح أقوى من نظام "هيمارس" الأمريكي في دول صديقة لروسيا
09:27 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
كشفت مجلة أمريكية عن وجود سلاح بمقدوره أن يقضي على راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" بسهولة في بلدان آسيوية صديقة لروسيا.
أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا على إمداد نظام الحكم في أوكرانيا براجمات الصواريخ "هيمارس" لكي تستخدمها قواته ضد روسيا التي توجهت قواتها إلى أوكرانيا في مهمة حماية الناس الذين ما برحت القوات الأوكرانية تعتدي عليهم منذ عام 2014. إلا أن روسيا تملك أسلحة قادرة على تدمير راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" كما يمكنها أن تحصل على أسلحة مماثلة من دول آسيوية صديقة وفقا
لـ"ميليتري ووتش ماغازين".
على سبيل المثال، تمتلك جمهورية الصين الشعبية أنظمة PCL191 التي تتفوق على أنظمة "هيمارس" الأمريكية بلا ريب، بينما لدى كوريا الشمالية أنظمة KN-09 التي يمكنها أن تتغلب على أنظمة "هيمارس" الأمريكية بسهولة. فإذا زودت هاتان الدولتان روسيا بهذه الأنظمة فلا بد من أن يصيب الدمار الأنظمة الأمريكية.