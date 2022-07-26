عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/يقضي-عليه-بسهولة-العثور-على-سلاح-أقوى-من-نظام-هيمارس-الأمريكي-في-دول-صديقة-لروسيا-1065583647.html
يقضي عليه بسهولة... العثور على سلاح أقوى من نظام "هيمارس" الأمريكي في دول صديقة لروسيا
يقضي عليه بسهولة... العثور على سلاح أقوى من نظام "هيمارس" الأمريكي في دول صديقة لروسيا
كشفت مجلة أمريكية عن وجود سلاح بمقدوره أن يقضي على راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" بسهولة في بلدان آسيوية صديقة لروسيا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:27+0000
2022-07-26T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg
أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا على إمداد نظام الحكم في أوكرانيا براجمات الصواريخ "هيمارس" لكي تستخدمها قواته ضد روسيا التي توجهت قواتها إلى أوكرانيا في مهمة حماية الناس الذين ما برحت القوات الأوكرانية تعتدي عليهم منذ عام 2014. إلا أن روسيا تملك أسلحة قادرة على تدمير راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" كما يمكنها أن تحصل على أسلحة مماثلة من دول آسيوية صديقة وفقا لـ"ميليتري ووتش ماغازين".على سبيل المثال، تمتلك جمهورية الصين الشعبية أنظمة PCL191 التي تتفوق على أنظمة "هيمارس" الأمريكية بلا ريب، بينما لدى كوريا الشمالية أنظمة KN-09 التي يمكنها أن تتغلب على أنظمة "هيمارس" الأمريكية بسهولة. فإذا زودت هاتان الدولتان روسيا بهذه الأنظمة فلا بد من أن يصيب الدمار الأنظمة الأمريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_439ed257a354d12ee9e7f04b44fe98e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

يقضي عليه بسهولة... العثور على سلاح أقوى من نظام "هيمارس" الأمريكي في دول صديقة لروسيا

09:27 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 26.07.2022)
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
تابعنا عبرTelegram
كشفت مجلة أمريكية عن وجود سلاح بمقدوره أن يقضي على راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" بسهولة في بلدان آسيوية صديقة لروسيا.
أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا على إمداد نظام الحكم في أوكرانيا براجمات الصواريخ "هيمارس" لكي تستخدمها قواته ضد روسيا التي توجهت قواتها إلى أوكرانيا في مهمة حماية الناس الذين ما برحت القوات الأوكرانية تعتدي عليهم منذ عام 2014. إلا أن روسيا تملك أسلحة قادرة على تدمير راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" كما يمكنها أن تحصل على أسلحة مماثلة من دول آسيوية صديقة وفقا لـ"ميليتري ووتش ماغازين".
على سبيل المثال، تمتلك جمهورية الصين الشعبية أنظمة PCL191 التي تتفوق على أنظمة "هيمارس" الأمريكية بلا ريب، بينما لدى كوريا الشمالية أنظمة KN-09 التي يمكنها أن تتغلب على أنظمة "هيمارس" الأمريكية بسهولة. فإذا زودت هاتان الدولتان روسيا بهذه الأنظمة فلا بد من أن يصيب الدمار الأنظمة الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала