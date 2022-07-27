https://arabic.sputniknews.com/20220727/ارتفاع-إنتاج-روسيا-من-النفط-والمكثفات-في-شهر-يونيو-بنسبة-49-مقارنة-بشهر-مايو-1065660036.html
ارتفاع إنتاج روسيا من النفط والمكثفات في شهر يونيو بنسبة 4.9% مقارنة بشهر مايو
ارتفاع إنتاج روسيا من النفط والمكثفات في شهر يونيو بنسبة 4.9% مقارنة بشهر مايو
أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إنتاج النفط والمكثفات في روسيا في شهر يونيو/حزيران الأرقام المطلقة بنسبة 1.5٪ مقارنة بشهر... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T17:23+0000
2022-07-27T17:23+0000
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اقتصاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الهيئة: "ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز في شهر يونيو/حزيران 2022 بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلع 43.8 مليون طنا. ومقارنة بشهر مايو/أيار من العام الجاري، فقد ارتفع الإنتاج بنسبة 1.5 بالمئة. وتابع التقرير: "في النصف الأول من عام 2022، تم إنتاج 263 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.3 بالمئة عن الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2021".ويترتب على ذلك أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط والمكثفات في روسيا في شهر يونيو/حزيران بلغ حوالي 10.702 مليون برميل يوميًا (باستخدام معامل تحويل 7.33 للهيدروكربونات السائلة)، وفي شهر مايو/أيار بلغ 10.203 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، فقد ارتفع الإنتاج في شهر يونيو/حزيران بمقدار 499 ألف برميل يوميًا، أو بنسبة 4.9 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/برلين-انخفاض-تدفق-الغاز-إلى-ألمانيا-عبر-نورد-ستريم-إلى-195--1065641446.html
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اقتصاد, روسيا
ارتفاع إنتاج روسيا من النفط والمكثفات في شهر يونيو بنسبة 4.9% مقارنة بشهر مايو
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أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إنتاج النفط والمكثفات في روسيا في شهر يونيو/حزيران الأرقام المطلقة بنسبة 1.5٪ مقارنة بشهر مايو/أيار، إلى 43.8 مليون طن، وارتفع المتوسط اليومي بالبرميل بنسبة 4.9 بالمئة، إلى 10.702 مليون.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الهيئة: "ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز في شهر يونيو/حزيران 2022 بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلع 43.8 مليون طنا. ومقارنة بشهر مايو/أيار من العام الجاري، فقد ارتفع الإنتاج بنسبة 1.5 بالمئة.
وتابع التقرير: "في النصف الأول من عام 2022، تم إنتاج 263 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.3 بالمئة عن الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2021".
ويترتب على ذلك أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط والمكثفات في روسيا في شهر يونيو/حزيران بلغ حوالي 10.702 مليون برميل يوميًا (باستخدام معامل تحويل 7.33 للهيدروكربونات السائلة)، وفي شهر مايو/أيار بلغ 10.203 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، فقد ارتفع الإنتاج في شهر يونيو/حزيران بمقدار 499 ألف برميل يوميًا، أو بنسبة 4.9 بالمئة.