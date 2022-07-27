https://arabic.sputniknews.com/20220727/الخارجية-التايوانية-وفد-ياباني-برئاسة-وزيري-الدفاع-السابقين-يزور-تايوان-1065635524.html
الخارجية التايوانية: وفد ياباني برئاسة وزيري الدفاع السابقين يزور تايوان
الخارجية التايوانية: وفد ياباني برئاسة وزيري الدفاع السابقين يزور تايوان
ذكرت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الأربعاء، أن وفدا من المشرعين اليابانيين برئاسة وزيري الدفاع السابقين شيجيرو إيشيبا وياسوكازو هامادا وصل إلى تايوان في... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T10:50+0000
2022-07-27T10:50+0000
2022-07-27T10:51+0000
العالم
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وقالت الوزارة على "تويتر": "استقبل نائب وزير [الخارجية] تيان [تشونغ كوانغ] شيغيرو إيشيبا وياسوكازو هامادا، قائدي الوفد البرلماني الياباني، وأعضاء آخرين ... في تايوان".كما أعربت الوزارة عن تمنياتها للوفود بزيارة ممتعة تستغرق أربعة أيام، تهدف إلى إطلاع المسؤولين اليابانيين على التطورات الأمنية الرئيسية بسرعة.في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع اليابانية في كتابها الأبيض السنوي إن طوكيو تعتقد أن الصين قد تنفذ عملية إنزال للسيطرة على تايوان، بالنظر إلى القدرات العسكرية المتزايدة لبكين.
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العالم
الخارجية التايوانية: وفد ياباني برئاسة وزيري الدفاع السابقين يزور تايوان
10:50 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الأربعاء، أن وفدا من المشرعين اليابانيين برئاسة وزيري الدفاع السابقين شيجيرو إيشيبا وياسوكازو هامادا وصل إلى تايوان في زيارة رسمية.
وقالت الوزارة على "تويتر": "استقبل نائب وزير [الخارجية] تيان [تشونغ كوانغ] شيغيرو إيشيبا وياسوكازو هامادا، قائدي الوفد البرلماني الياباني، وأعضاء آخرين ... في تايوان".
كما أعربت الوزارة عن تمنياتها للوفود بزيارة ممتعة تستغرق أربعة أيام، تهدف إلى إطلاع المسؤولين اليابانيين على التطورات الأمنية الرئيسية بسرعة.
في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع اليابانية في كتابها الأبيض السنوي إن طوكيو تعتقد أن الصين قد تنفذ عملية إنزال للسيطرة على تايوان، بالنظر إلى القدرات العسكرية المتزايدة لبكين.