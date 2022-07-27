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توجيه جديد من السيسي بشأن مشروعات "حياة كريمة"
توجيه جديد من السيسي بشأن مشروعات "حياة كريمة"
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة". 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:54+0000
2022-07-27T15:54+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزارء، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة المصرية.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري".وخلال الاجتماع، اطلع السيسي على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، وتضم حوالي 18 مليون مواطن.وتم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لا سيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20191106/مصر-اجتماع-حكومي-لتوفير-حياة-كريمة-للمواطنين-1043342293.html
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أخبار مصر الآن, مصر

توجيه جديد من السيسي بشأن مشروعات "حياة كريمة"

15:54 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزارء، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة المصرية.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2019
مصر... اجتماع حكومي لتوفير حياة كريمة للمواطنين
6 نوفمبر 2019, 11:26 GMT
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري".
وخلال الاجتماع، اطلع السيسي على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، وتضم حوالي 18 مليون مواطن.
وتم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لا سيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.
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