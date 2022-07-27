https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-وزراء-العراق-يضع-حجر-أساس-محطة-كهرباء-في-الأنبار-بطاقة-1640-ميغاواط-1065639522.html
رئيس وزراء العراق يضع حجر أساس محطة كهرباء في الأنبار بطاقة 1640 ميغاواط
رئيس وزراء العراق يضع حجر أساس محطة كهرباء في الأنبار بطاقة 1640 ميغاواط
وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة في ناحية الفرات بمحافظة الأنبار غربي البلاد بطاقة 1640... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:28+0000
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العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، عن الكاظمي قوله خلال وضع حجر الأساس للمشروع إن "المحطة ستسهم في رفد المنظومة الكهربائية بطاقة إضافية من شأنها تحسين مستوى الإنتاج، وتقديم خدمة أفضل لمواطني الأنبار".وأضاف البيان أن "الطاقة الكلية لمحطة الأنبار المركبة تبلغ 1642 ميغاواط بكلفة مليار دولار، ويستغرق المشروع مدة زمنية أمدها 3 سنوات"، لافتا إلى أن "المشروع عبارة عن أربع وحدات غازية موديل GT26، سعة الوحدة 273 ميغاواط، ووحدتين بخاريتين بطاقة 275 ميغاواط".ويعتمد العراق في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية وخاصة في مناطق وسط وجنوب البلاد على الغاز المورد من إيران، حيث تعاني البلاد نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعات طويلة، الأمر الذي زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.ووفقا لخبراء في مجال الطاقة، فإن العراق يحتاج إلى ضعف إنتاجه الحالي البالغ نحو 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كي يتمكن من حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الكهرباء-العراقية-تعلن-عن-جهود-لإقامة-مشاريع-توليد-الطاقة-عبر-الرياح-وتدوير-النفايات-1064196053.html
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العالم العربي, العراق
رئيس وزراء العراق يضع حجر أساس محطة كهرباء في الأنبار بطاقة 1640 ميغاواط
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وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة في ناحية الفرات بمحافظة الأنبار غربي البلاد بطاقة 1640 ميغاواط وبكلفة مليار دولار.
بغداد - سبوتنيك
. ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، عن الكاظمي قوله خلال وضع حجر الأساس للمشروع إن "المحطة ستسهم في رفد المنظومة الكهربائية بطاقة إضافية من شأنها تحسين مستوى الإنتاج، وتقديم خدمة أفضل لمواطني الأنبار".
وأضاف البيان أن "الطاقة الكلية لمحطة الأنبار المركبة تبلغ 1642 ميغاواط بكلفة مليار دولار، ويستغرق المشروع مدة زمنية أمدها 3 سنوات"، لافتا إلى أن "المشروع عبارة عن أربع وحدات غازية موديل GT26، سعة الوحدة 273 ميغاواط، ووحدتين بخاريتين بطاقة 275 ميغاواط".
ويعتمد العراق في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية وخاصة في مناطق وسط وجنوب البلاد على الغاز المورد من إيران، حيث تعاني البلاد نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعات طويلة، الأمر الذي زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.
ووفقا لخبراء في مجال الطاقة، فإن العراق يحتاج إلى ضعف إنتاجه الحالي البالغ نحو 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كي يتمكن من حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية.