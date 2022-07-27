https://arabic.sputniknews.com/20220727/صفاري-لـسبوتنيك-طهران-وموسكو-تعملان-على-إطلاق-نظام-مالي-مشابه-للسويفت-1065619647.html
صفاري لـ"سبوتنيك": طهران وموسكو تعملان على إطلاق نظام مالي مشابه لـ"سويفت"
صفاري لـ"سبوتنيك": طهران وموسكو تعملان على إطلاق نظام مالي مشابه لـ"سويفت"
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفاري، اليوم الأربعاء، أن روسيا وإيران تعملان على عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T06:16+0000
2022-07-27T06:16+0000
2022-07-27T06:31+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291738_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_8962b23bbacc5386abfaef8bc05fc8c8.jpg
وقال صفاري خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": إن "الجانبين الإيراني والروسي يعملان على إنشاء نظام دفع مشترك بين المصارف مشابه لنظام سويفت".وأضاف قائلا: "بطبيعة الحال يجب أن يكون لدى الدولتين اللتين تريدان إلغاء المعاملات بالدولار أن يكون هناك نظام خاص مشابه لنظام سويفت، حيث يمكننا إجراء معاملات صرف أجنبي بين البلدين".وبشأن احتمال تفعيل النظام البنكي للبطاقة الروسية "مير" في إيران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني "أعتقد أنه سيتم تفعيل نظام بطاقة مير في إيران قريبًا وتم الاتفاق على استخدامه في البلاد".وكشف مهدي صفري أنه تم التوصل لاتفاق بين طهران وموسكو للتبادل التجاري وتحديدا بشأن استيراد كمية كبيرة من الحبوب الروسية، مشيرا إلى أن حجم الحبوب التي ترغب إيران في استيرادها من روسيا قد يبلغ 10 ملايين طن.وأكد صفاري أن إيران مستعدة لتوريد مواد البناء والمحاصيل الزراعية إلى روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291738_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_eac6d2d4736ae8ed49931a82fae8a945.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
صفاري لـ"سبوتنيك": طهران وموسكو تعملان على إطلاق نظام مالي مشابه لـ"سويفت"
06:16 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 06:31 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفاري، اليوم الأربعاء، أن روسيا وإيران تعملان على عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة.
وقال صفاري خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": إن "الجانبين الإيراني والروسي يعملان على إنشاء نظام دفع مشترك بين المصارف مشابه لنظام سويفت".
وأضاف قائلا: "بطبيعة الحال يجب أن يكون لدى الدولتين اللتين تريدان إلغاء المعاملات بالدولار أن يكون هناك نظام خاص مشابه لنظام سويفت، حيث يمكننا إجراء معاملات صرف أجنبي بين البلدين".
وبشأن احتمال تفعيل النظام البنكي للبطاقة الروسية "مير" في إيران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني "أعتقد أنه سيتم تفعيل نظام بطاقة مير في إيران قريبًا وتم الاتفاق على استخدامه في البلاد".
وكشف مهدي صفري أنه تم التوصل لاتفاق بين طهران وموسكو للتبادل التجاري وتحديدا بشأن استيراد كمية كبيرة من الحبوب الروسية، مشيرا إلى أن حجم الحبوب التي ترغب إيران في استيرادها من روسيا قد يبلغ 10 ملايين طن.
وأكد صفاري أن إيران مستعدة لتوريد مواد البناء والمحاصيل الزراعية إلى روسيا.