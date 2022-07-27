https://arabic.sputniknews.com/20220727/كوريا-الجنوبية-تتوقع-تطور-العلاقات-مع-روسيا-بعد-انتهاء-الأزمة-في-أوكرانيا---1065625707.html

كوريا الجنوبية تتوقع تطور العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا

كوريا الجنوبية تتوقع تطور العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع استئناف التعاون الحقيقي وتطبيع العلاقات وتطويرها مع روسيا، وذلك بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T08:34+0000

2022-07-27T08:34+0000

2022-07-27T08:34+0000

العالم

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وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية، باك تشين، خلال مؤتمره الصحفي، إن "العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا لها تاريخ طويل، وإذا نظرت إليها فهي تكاملية بطبيعتها ولدى البلدين إمكانية التعاون الاقتصادي وهناك العديد من الكوريين الذين يعيشون في روسيا وهناك العديد من الشركات الكورية هناك".ورد الوزير الكوري على سؤال من مراسل وكالة "سبوتنيك" بشأن التطور المستقبلي للعلاقات بين البلدين: "نأمل في تطور حقيقي للعلاقات مع روسيا".وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من هذه الرغبة وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن تطور العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا محدود حاليا، حيث فرضنا لأول مرة عقوبات وقيود تصدير على روسيا، لذلك فإن العلاقات بين البلدين حاليا في وضع غير مقبول للغاية.وتابع قائلا: "نأمل أن الأزمة الأوكرانية سيتم حلها قريبًا وسيُستعاد السلام وستعود العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا إلى الوراء، حيث سيتم إطلاق العلاقات بين البلدين وستساهم روسيا في الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية وسيتم إقامة علاقات متبادلة المنفعة"، موضحا أن "البلدين يمكنهما المساهمة في تنمية اقتصادات بعضهما البعض".وأدرجت روسيا كوريا الجنوبية كدولة غير ودية في مارس/آذار ردا على تورط سيئول في العقوبات الدولية ضد روسيا، فضلا عن فرض قيود التصدير الخاصة بها على قائمة المواد غير الاستراتيجية المماثلة لتلك التي قدمتها الولايات المتحدة.

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العالم