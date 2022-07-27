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هجوم صاروخي يستهدف القنصلية التركية في مدينة الموصل بالعراق
هجوم صاروخي يستهدف القنصلية التركية في مدينة الموصل بالعراق
تعرضت القنصلية التركية شمال شرقي مدينة الموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T08:49+0000
2022-07-27T08:49+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن مصدر أمني قوله، إن "بعض الصواريخ ضربت المقر الدبلوماسي التركي بعد منتصف الليل، لكنها لم تخلف أي خسائر أو أضرار".وأوضح المصدر، أن "محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين"، مضيفا أنه "تم تسجيل أضرار مادية بعدد من العجلات المدنية نتيجة استهداف محيط القنصلية التركية".وكان الجيش التركي شن أمس الثلاثاء، هجوما جديدا على قرى محافظة دهوك، في إقليم كردستان، شمالي العراق، بعد أيام قليلة من هجوم أثار موجة إدانات إقليمية ودولية.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء الماضي، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن "الرد الدبلوماسي العراقي على القصف التركي لمدينة دهوك لن يكون تقليديا".وعلقت وزارة الخارجية التركية على الواقعة في بيان قالت فيه: "علمنا بأسف شديد أن 8 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 23 شخصا آخرون بحسب تقديرات أولية، في هجوم وقع على شاطئ مجرى مائي في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".وأضافت: "تركيا ترفض جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين. تخوض تركيا حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي وتراعي أقصى درجات حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التاريخية والثقافية والطبيعية. ونرى أن مثل هذه الهجمات التي تطال الأبرياء والصادرة عن منظمة إرهابية تستهدف موقف بلادنا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب".ومع ذلك، أثار الهجوم موجة إدانات من بلدان مثل مصر وإيران ومنظمات مثل جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، الذي يستضيف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للحديث عن الهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/هجوم-تركي-جديد-شمالي-العراق-1065615503.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

هجوم صاروخي يستهدف القنصلية التركية في مدينة الموصل بالعراق

08:49 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / -قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق
قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / -
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تعرضت القنصلية التركية شمال شرقي مدينة الموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي.
ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن مصدر أمني قوله، إن "بعض الصواريخ ضربت المقر الدبلوماسي التركي بعد منتصف الليل، لكنها لم تخلف أي خسائر أو أضرار".
قوات تركية على الحدود التركية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
هجوم تركي جديد شمالي العراق
أمس, 19:52 GMT
وأوضح المصدر، أن "محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين"، مضيفا أنه "تم تسجيل أضرار مادية بعدد من العجلات المدنية نتيجة استهداف محيط القنصلية التركية".
وكان الجيش التركي شن أمس الثلاثاء، هجوما جديدا على قرى محافظة دهوك، في إقليم كردستان، شمالي العراق، بعد أيام قليلة من هجوم أثار موجة إدانات إقليمية ودولية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء الماضي، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن "الرد الدبلوماسي العراقي على القصف التركي لمدينة دهوك لن يكون تقليديا".
وعلقت وزارة الخارجية التركية على الواقعة في بيان قالت فيه: "علمنا بأسف شديد أن 8 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 23 شخصا آخرون بحسب تقديرات أولية، في هجوم وقع على شاطئ مجرى مائي في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".
وأضافت: "تركيا ترفض جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين. تخوض تركيا حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي وتراعي أقصى درجات حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التاريخية والثقافية والطبيعية. ونرى أن مثل هذه الهجمات التي تطال الأبرياء والصادرة عن منظمة إرهابية تستهدف موقف بلادنا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب".
ومع ذلك، أثار الهجوم موجة إدانات من بلدان مثل مصر وإيران ومنظمات مثل جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، الذي يستضيف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للحديث عن الهجوم.
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