https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزير-فرنسا-تقيد-استخدام-المياه-في-جميع-المناطق-تقريبا-وسط-الجفاف-1065632838.html
وزير: فرنسا تقيد استخدام المياه في جميع المناطق تقريبا وسط الجفاف
وزير: فرنسا تقيد استخدام المياه في جميع المناطق تقريبا وسط الجفاف
قال وزير الزراعة والأغذية مارك فيسنو، اليوم الأربعاء، إن قيودا على استخدام المياه تم فرضها في جميع مناطق فرنسا تقريبا وسط جفاف قياسي في يوليو/ تموز. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T10:29+0000
2022-07-27T10:29+0000
2022-07-27T10:29+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقال فيسنو لراديو "آر تي إل": "تتضمن خطة الطوارئ قيودا مختلفة على استخدام المياه في 89 من 101 دائرة في فرنسا. بعضها شامل وبعضها جزئي: اعتمادا على سعة تدفق المياه ومستوى المياه الجوفية. في الوقت الحالي لدينا حاجة ماسة إلى التحكم في كمية المياه التي لدينا".وأضاف الوزير أنه من الضروري السيطرة على الأضرار المحتملة للقطاع الزراعي وخاصة محاصيل الحبوب والثروة الحيوانية.وشهدت فرنسا، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، طقسا حارا بشكل غير طبيعي هذا الصيف. وبلغت درجة الحرارة العظمى في باريس الثلاثاء الماضي 41 درجة مئوية (105 درجة فهرنهايت). في مقاطعة جيروند الجنوبية الغربية، اندلع حريقان كبيران بسبب الحرارة، ما أدى إلى تدمير أكثر من 20 ألف هكتار (49400 فدان) من الغابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
وزير: فرنسا تقيد استخدام المياه في جميع المناطق تقريبا وسط الجفاف
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قال وزير الزراعة والأغذية مارك فيسنو، اليوم الأربعاء، إن قيودا على استخدام المياه تم فرضها في جميع مناطق فرنسا تقريبا وسط جفاف قياسي في يوليو/ تموز.
وقال فيسنو لراديو "آر تي إل": "تتضمن خطة الطوارئ قيودا مختلفة على استخدام المياه في 89 من 101 دائرة في فرنسا. بعضها شامل وبعضها جزئي: اعتمادا على سعة تدفق المياه ومستوى المياه الجوفية. في الوقت الحالي لدينا حاجة ماسة إلى التحكم في كمية المياه التي لدينا".
وأضاف الوزير أنه من الضروري السيطرة على الأضرار المحتملة للقطاع الزراعي وخاصة محاصيل الحبوب والثروة الحيوانية.
وشهدت فرنسا، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، طقسا حارا بشكل غير طبيعي هذا الصيف. وبلغت درجة الحرارة العظمى في باريس الثلاثاء الماضي 41 درجة مئوية (105 درجة فهرنهايت). في مقاطعة جيروند الجنوبية الغربية، اندلع حريقان كبيران بسبب الحرارة، ما أدى إلى تدمير أكثر من 20 ألف هكتار (49400 فدان) من الغابات.