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أوكرانيا تخسر صديقا وفيا.. ماذا بعد هذا؟
أوكرانيا تخسر صديقا وفيا.. ماذا بعد هذا؟
استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعني أن نظام الحكم في أوكرانيا يفقد صديقا وفيا وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأوروبية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T04:31+0000
2022-07-28T04:31+0000
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وقالت الصحيفة إن استقالة جونسون أربكت حلفاءه في العاصمة الأوكرانية كييف، إذ تخشى السلطة الأوكرانية ألا تحافظ لندن على "عرى الصداقة الوثيقة مع أوكرانيا". ويرى وزير الخارجية دميتري كوليبا، مثلا، أنه لا يمكن أن يستمر نفس التفاعل بين كييف ولندن عندما يحل شخص آخر في مكان جونسون.وقال أحد حلفاء جونسون السياسيين القدامى للصحيفة إن استقالة جونسون تنذر بمخاطر بالنسبة لأوكرانيا.وكان النائب السابق الأوكراني إيليا كيفا قد أشار إلى احتمال أن يعقب استقالة جونسون وقوع انقلاب عسكري في كييف يطيح بالرئيس الأوكراني زيلينسكي.
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العالم

أوكرانيا تخسر صديقا وفيا.. ماذا بعد هذا؟

04:31 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / Frank Augstein رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،3 فبراير 2020
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،3 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / Frank Augstein
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استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعني أن نظام الحكم في أوكرانيا يفقد صديقا وفيا وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأوروبية.
وقالت الصحيفة إن استقالة جونسون أربكت حلفاءه في العاصمة الأوكرانية كييف، إذ تخشى السلطة الأوكرانية ألا تحافظ لندن على "عرى الصداقة الوثيقة مع أوكرانيا". ويرى وزير الخارجية دميتري كوليبا، مثلا، أنه لا يمكن أن يستمر نفس التفاعل بين كييف ولندن عندما يحل شخص آخر في مكان جونسون.
وقال أحد حلفاء جونسون السياسيين القدامى للصحيفة إن استقالة جونسون تنذر بمخاطر بالنسبة لأوكرانيا.
وكان النائب السابق الأوكراني إيليا كيفا قد أشار إلى احتمال أن يعقب استقالة جونسون وقوع انقلاب عسكري في كييف يطيح بالرئيس الأوكراني زيلينسكي.
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