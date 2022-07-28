https://arabic.sputniknews.com/20220728/أوكرانيا-تخسر-صديقا-وفيا-ماذا-بعد-هذا؟-1065669579.html
أوكرانيا تخسر صديقا وفيا.. ماذا بعد هذا؟
أوكرانيا تخسر صديقا وفيا.. ماذا بعد هذا؟
استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعني أن نظام الحكم في أوكرانيا يفقد صديقا وفيا وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأوروبية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T04:31+0000
2022-07-28T04:31+0000
2022-07-28T04:31+0000
العالم
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وقالت الصحيفة إن استقالة جونسون أربكت حلفاءه في العاصمة الأوكرانية كييف، إذ تخشى السلطة الأوكرانية ألا تحافظ لندن على "عرى الصداقة الوثيقة مع أوكرانيا". ويرى وزير الخارجية دميتري كوليبا، مثلا، أنه لا يمكن أن يستمر نفس التفاعل بين كييف ولندن عندما يحل شخص آخر في مكان جونسون.وقال أحد حلفاء جونسون السياسيين القدامى للصحيفة إن استقالة جونسون تنذر بمخاطر بالنسبة لأوكرانيا.وكان النائب السابق الأوكراني إيليا كيفا قد أشار إلى احتمال أن يعقب استقالة جونسون وقوع انقلاب عسكري في كييف يطيح بالرئيس الأوكراني زيلينسكي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تخسر صديقا وفيا.. ماذا بعد هذا؟
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استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعني أن نظام الحكم في أوكرانيا يفقد صديقا وفيا وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأوروبية.
وقالت
الصحيفة إن استقالة جونسون أربكت حلفاءه في العاصمة الأوكرانية كييف، إذ تخشى السلطة الأوكرانية ألا تحافظ لندن على "عرى الصداقة الوثيقة مع أوكرانيا". ويرى وزير الخارجية دميتري كوليبا، مثلا، أنه لا يمكن أن يستمر نفس التفاعل بين كييف ولندن عندما يحل شخص آخر في مكان جونسون.
وقال أحد حلفاء جونسون السياسيين القدامى للصحيفة إن استقالة جونسون تنذر بمخاطر بالنسبة لأوكرانيا.
وكان النائب السابق الأوكراني إيليا كيفا قد أشار إلى احتمال أن يعقب استقالة جونسون وقوع انقلاب عسكري في كييف يطيح بالرئيس الأوكراني زيلينسكي.