https://arabic.sputniknews.com/20220728/الأسطول-الروسي-في-البحر-الأسود-يبسط-سيطرته-على-شمال-غرب-البحر-1065679436.html
الأسطول الروسي في البحر الأسود يبسط سيطرته على شمال غرب البحر
الأسطول الروسي في البحر الأسود يبسط سيطرته على شمال غرب البحر
أعلن قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود توسيع نطاق سيطرة الأسطول. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T09:05+0000
2022-07-28T09:05+0000
2022-07-28T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065679126_0:126:3417:2048_1920x0_80_0_0_e15831f3e08c2114d4493f4c4270bda1.jpg
وقال الأميرال إيغور أوسيبوف، قائد أسطول البحر الأسود، في كلمة تهنئة وجهها إلى المواطنين الذين يخدمون العلم الوطني حاليا والمقاتلين القدامى بمناسبة يوم القوات البحرية، إن أسطول البحر الأسود تمكن خلال العملية الخاصة الروسية من بسط سيطرته على بحر آزوف ومد نطاق سيطرته في البحر الأسود إلى شمال غرب البحر.وأضاف أن القطع البحرية "تدعم القوات البرية المهاجمة بتوجيه الضربات المدمرة إلى منشآت القوات المعادية".وتهدف العملية الخاصة الروسية إلى تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى تتاخم الأراضي الروسية من سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم في أوكرانيا. وقد تم تحرير جميع المنطق المطلة على بحر آزوف. وفي البحر الأسود تمدد نطاق سيطرة القوات الروسية إلى شمال غرب البحر قبالة شواطئ أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065679126_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_738ae42c7a568703964655529933bf9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الأسطول الروسي في البحر الأسود يبسط سيطرته على شمال غرب البحر
تابعنا عبر
أعلن قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود توسيع نطاق سيطرة الأسطول.
وقال
الأميرال إيغور أوسيبوف، قائد أسطول البحر الأسود، في كلمة تهنئة وجهها إلى المواطنين الذين يخدمون العلم الوطني حاليا والمقاتلين القدامى بمناسبة يوم القوات البحرية، إن أسطول البحر الأسود تمكن خلال العملية الخاصة الروسية من بسط سيطرته على بحر آزوف ومد نطاق سيطرته في البحر الأسود إلى شمال غرب البحر.
وأضاف أن القطع البحرية "تدعم القوات البرية المهاجمة بتوجيه الضربات المدمرة إلى منشآت القوات المعادية".
وتهدف العملية الخاصة الروسية إلى تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى تتاخم الأراضي الروسية من سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم في أوكرانيا. وقد تم تحرير جميع المنطق المطلة على بحر آزوف. وفي البحر الأسود تمدد نطاق سيطرة القوات الروسية إلى شمال غرب البحر قبالة شواطئ أوكرانيا.