الإمارات تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما
11:03 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 12:00 GMT 28.07.2022)
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Hassan Ammar
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإمارات سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما.
سجلت محطة ميناء الفجيرة 255.2 ملم من منسوب المياه بعد يومين من الأمطار المتواصلة، وهي الأعلى في الإمارات خلال شهر يوليو/ تموز، في حين سجلت ثاني أعلى منطقة في مسافي حيث بلغت 209.7 ملم، ليسجل بعدها مطار الفجيرة 187.9 ملم من الأمطار.
وقال أحمد حبيب من المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، اليوم الخميس، لموقع "خليج تايمز": "لدينا ضغط منخفض قادم من الهند مع منخفض هوائي علوي وسطحي يمتد أيضا من أجزاء من باكستان وإيران. حيث شهدت الإمارات العربية المتحدة تأثير الضغط المنخفض في 25 و26 يوليو خاصة في الجزء الشرقي من البلاد".
الإحصائيات المناخية لشهر يوليو من واقع #السجلات_المناخية لدولة #الإمارات_العربية_المتحدة #المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Ho0zVXXjvX— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) June 30, 2022
كما أشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة شهدت ضغطا منخفضا مرة أخرى في 27 يوليو، وامتلأ الهواء برطوبة ثقيلة قادمة من بحر عمان، مضيفا "وفي الجبال، في الجزء الشرقي من الإمارات، تتخلل السماء غيوم ممطرة بالحمل الحراري. هذه السحب تحوم بشكل خاص في الجزء الشرقي من الإمارات في الفجيرة ورأس الخيمة. لذلك، تشهد مناطق في الشرق وكذلك في الشمال وجود هذه السحب".
#أمطار_الخير وادي الحلو #الشارقة حالياً #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #جمعة_القايدي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/WWccI1RRXE— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
وقال حبيب: "هناك عاملان (تأثير مزدوج) الآن .. التأثير المحلي وكذلك الضغط المنخفض. وهذا يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مستمرة. سجلت جميع المناطق أمطار غزيرة هذا العام، لكن الفجيرة على وجه الخصوص هي التي شهدت هطول أمطار غزيرة ... تم تسجيل 255.2 ملم من الأمطار في محطة ميناء الفجيرة. هذا هو أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما".
#أمطار_الخير على المنيعي #رأس_الخيمة حالياً #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #جمعة_القايدي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/qom29D1GXV— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
وفي وقت سابق، تدفقت الشلالات على المنحدرات الجبلية ما أدى إلى طوفان السيارات في الشوارع الغارقة بالمياه، كما انخفضت أمس الأربعاء درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية وسط ذروة الصيف.
مسافي #الفجيرة حالياً #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #محسن_المحرمي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/ecaEevXlZ7— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
ومن الجدير بالذكر أنه في الأيام الثلاثة الماضية، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية 20 تحذيرا عن الطقس لكل وزارة بما في ذلك الشرطة، كما توقع مكتب الأرصاد الجوية تساقط المزيد من الأمطار على مدار الأسبوع.
#أمطار #الفجيرة حالياً #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/BsqQZv3UnM— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
وأضاف، أن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات، بدءا من المناطق الشرقية والشمالية من البلاد، ثم تمتد السحب الممطرة فوق بعض المناطق الساحلية والغربية مع انخفاض درجات الحرارة وكمية السحب تتناقص تدريجيا بحلول يوم الجمعة.