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الإمارات تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما

الإمارات تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإمارات سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T11:03+0000

2022-07-28T11:03+0000

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سجلت محطة ميناء الفجيرة 255.2 ملم من منسوب المياه بعد يومين من الأمطار المتواصلة، وهي الأعلى في الإمارات خلال شهر يوليو/ تموز، في حين سجلت ثاني أعلى منطقة في مسافي حيث بلغت 209.7 ملم، ليسجل بعدها مطار الفجيرة 187.9 ملم من الأمطار.وقال أحمد حبيب من المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، اليوم الخميس، لموقع "خليج تايمز": "لدينا ضغط منخفض قادم من الهند مع منخفض هوائي علوي وسطحي يمتد أيضا من أجزاء من باكستان وإيران. حيث شهدت الإمارات العربية المتحدة تأثير الضغط المنخفض في 25 و26 يوليو خاصة في الجزء الشرقي من البلاد".كما أشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة شهدت ضغطا منخفضا مرة أخرى في 27 يوليو، وامتلأ الهواء برطوبة ثقيلة قادمة من بحر عمان، مضيفا "وفي الجبال، في الجزء الشرقي من الإمارات، تتخلل السماء غيوم ممطرة بالحمل الحراري. هذه السحب تحوم بشكل خاص في الجزء الشرقي من الإمارات في الفجيرة ورأس الخيمة. لذلك، تشهد مناطق في الشرق وكذلك في الشمال وجود هذه السحب".وقال حبيب: "هناك عاملان (تأثير مزدوج) الآن .. التأثير المحلي وكذلك الضغط المنخفض. وهذا يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مستمرة. سجلت جميع المناطق أمطار غزيرة هذا العام، لكن الفجيرة على وجه الخصوص هي التي شهدت هطول أمطار غزيرة ... تم تسجيل 255.2 ملم من الأمطار في محطة ميناء الفجيرة. هذا هو أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما".وفي وقت سابق، تدفقت الشلالات على المنحدرات الجبلية ما أدى إلى طوفان السيارات في الشوارع الغارقة بالمياه، كما انخفضت أمس الأربعاء درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية وسط ذروة الصيف.ومن الجدير بالذكر أنه في الأيام الثلاثة الماضية، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية 20 تحذيرا عن الطقس لكل وزارة بما في ذلك الشرطة، كما توقع مكتب الأرصاد الجوية تساقط المزيد من الأمطار على مدار الأسبوع.وأضاف، أن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات، بدءا من المناطق الشرقية والشمالية من البلاد، ثم تمتد السحب الممطرة فوق بعض المناطق الساحلية والغربية مع انخفاض درجات الحرارة وكمية السحب تتناقص تدريجيا بحلول يوم الجمعة.

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