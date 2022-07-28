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مقتل سائحين إسرائيليين في سيناء
مقتل سائحين إسرائيليين في سيناء
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل سائحين إسرائيليين في حادث سير قرب مدينة نويبع المصرية في سيناء. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T20:48+0000
2022-07-28T20:59+0000
إسرائيل
مصر
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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت الخارجية الإسرائيلية إن 7 سائحين إسرائيليين، اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس.وأضافت الوزارة أن إثنين منهم إصابتهم كانت بالغة الخطورة، وتم الإعلان لاحقا عن وفاتهما متأثرين بجراحهما.وكشفت الخارجية الإسرائيلية أنها أجرت اتصالاتها مع السلطات المصرية لتأمين نقل المصابين، حيث عملت سيارات إسعاف مصرية على نقل الجرحى عبر معبر طابا ومن ثم نقلتهم سيارات إسعاف إسرائيلية إلى إحدى مستشفيات مدينة إيلات.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في بيان أنه "تم استدعاء مروحيات عسكرية وجنود من وحدة الإنقاذ الخاصة 669 إلى الحدود المصرية لمساعدة وإخلاء المصابين الإسرائيليين من حادث السير الذي وقع في سيناء في وقت سابق اليوم".ووفقا لمصادر إسرائيلية، رفضت السلطات المصرية دخول الطائرات الإسرائيلية، وتمت عملية نقل الجرحى عبر معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20210804/70-ألف-سائح-إسرائيلي-زاروا-سواحل-سيناء-خلال-شهرين-1049750285.html
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إسرائيل, مصر

مقتل سائحين إسرائيليين في سيناء

20:48 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 20:59 GMT 28.07.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل سائحين إسرائيليين في حادث سير قرب مدينة نويبع المصرية في سيناء.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت الخارجية الإسرائيلية إن 7 سائحين إسرائيليين، اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس.
وأضافت الوزارة أن إثنين منهم إصابتهم كانت بالغة الخطورة، وتم الإعلان لاحقا عن وفاتهما متأثرين بجراحهما.

وكشفت الخارجية الإسرائيلية أنها أجرت اتصالاتها مع السلطات المصرية لتأمين نقل المصابين، حيث عملت سيارات إسعاف مصرية على نقل الجرحى عبر معبر طابا ومن ثم نقلتهم سيارات إسعاف إسرائيلية إلى إحدى مستشفيات مدينة إيلات.
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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في بيان أنه "تم استدعاء مروحيات عسكرية وجنود من وحدة الإنقاذ الخاصة 669 إلى الحدود المصرية لمساعدة وإخلاء المصابين الإسرائيليين من حادث السير الذي وقع في سيناء في وقت سابق اليوم".
ووفقا لمصادر إسرائيلية، رفضت السلطات المصرية دخول الطائرات الإسرائيلية، وتمت عملية نقل الجرحى عبر معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل.
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