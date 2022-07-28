السفارة الأمريكية لدى ليبيا تطالب جميع الأطراف بالتركيز على إجراء رئاسية وبرلمانية
© AFP 2022 / FADEL SENNAالسفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند
© AFP 2022 / FADEL SENNA
أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، على "أهمية الحفاظ على الأمن في ليبيا في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي خلفت 16 قتيلا".
وقال نورلاند، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، إنهما "ناقشنا عددا من الموضوعات في ظل التعاون المشترك، منها مسألة التأشيرة، وأهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي خلفت للأسف 16 قتيلا".
1/3 السفير نورلاند في طرابلس: "حظيتُ أنا ووزيرة الخارجية المنقوش ببعض الوقت لمناقشة المسائل العملية في علاقتنا الثنائية، لا سيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات، ولكن على وجه الخصوص أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلا. #ليبيا pic.twitter.com/SSeMUTzS59— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) July 28, 2022
وأوضح أن "الليبيين يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة"، داعيا جميع القادة إلى تجنب الخطوات التصعيدية.
وأضاف نورلاند: "ندعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ولا يزال من الممكن التغلب على أعمال العنف الأخير إذا عمل القادة الليبيون معا لصالح البلاد"، مشيرا إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة، لتشكيل حكومة وطنية تتمتع بالشرعية".
3/3 ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد. الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية." #ليبيا— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) July 28, 2022
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.