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السفارة الأمريكية لدى ليبيا تطالب جميع الأطراف بالتركيز على إجراء رئاسية وبرلمانية
السفارة الأمريكية لدى ليبيا تطالب جميع الأطراف بالتركيز على إجراء رئاسية وبرلمانية
أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، على "أهمية الحفاظ على الأمن في ليبيا في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي خلفت 16 قتيلا". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T11:58+0000
2022-07-28T11:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال نورلاند، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، إنهما "ناقشنا عددا من الموضوعات في ظل التعاون المشترك، منها مسألة التأشيرة، وأهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي خلفت للأسف 16 قتيلا".وأوضح أن "الليبيين يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة"، داعيا جميع القادة إلى تجنب الخطوات التصعيدية.وأضاف نورلاند: "ندعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ولا يزال من الممكن التغلب على أعمال العنف الأخير إذا عمل القادة الليبيون معا لصالح البلاد"، مشيرا إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة، لتشكيل حكومة وطنية تتمتع بالشرعية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

السفارة الأمريكية لدى ليبيا تطالب جميع الأطراف بالتركيز على إجراء رئاسية وبرلمانية

11:58 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAالسفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند
السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، على "أهمية الحفاظ على الأمن في ليبيا في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي خلفت 16 قتيلا".
وقال نورلاند، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، إنهما "ناقشنا عددا من الموضوعات في ظل التعاون المشترك، منها مسألة التأشيرة، وأهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي خلفت للأسف 16 قتيلا".
وأوضح أن "الليبيين يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة"، داعيا جميع القادة إلى تجنب الخطوات التصعيدية.
وأضاف نورلاند: "ندعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ولا يزال من الممكن التغلب على أعمال العنف الأخير إذا عمل القادة الليبيون معا لصالح البلاد"، مشيرا إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة، لتشكيل حكومة وطنية تتمتع بالشرعية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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