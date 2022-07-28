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https://arabic.sputniknews.com/20220728/زاخاروفا-الغرب-يصرف-النظر-عن-زيلينسكي-والبديل-زوجته-1065678672.html
زاخاروفا: الغرب يصرف النظر عن زيلينسكي والبديل زوجته
زاخاروفا: الغرب يصرف النظر عن زيلينسكي والبديل زوجته
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب قد يصرف كل اهتمامه وعلاقاته إلى زوجة الرئيس زيلينسكي إيلينا، وذلك بعد استنفاذ... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T08:45+0000
2022-07-28T08:45+0000
روسيا
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وكتبت زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "هل لاحظت كيف تروج وسائل الإعلام الغربية لزوجة زيلينسكي؟ زيارة إلى الولايات المتحدة وأغلفة مجلات وجلسات تصوير في القبو حتى أن رئيس أوكرانيا يجري الآن مقابلات على خلفية زوجته".واعتبرت زاخاروفا أن "زيلنسكي بات متعبا والجمهور العالمي لم يعد ينظر إليه بعد الآن أنه الأساس".وأضافت قائلة: "لا يمكن تغيير الصورة وأي صورة أخرى لن تحقق الانتصار، كما لم يتمكنوا من ابتكار شكل جديد للتواصل".ولفتت زاخاروفا إلى أن "شعبية زيلينسكي قد استنفدت تمامًا وصورته باتت فاسدة وميؤوس منها، لذلك لم يعد يتم تقديمها دون توابل والآن يسمى الطبق على هيئة زوجته إيلينا".
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روسيا

زاخاروفا: الغرب يصرف النظر عن زيلينسكي والبديل زوجته

08:45 GMT 28.07.2022
© AP Photo / Sergei Gritsيلينا زيلينسكايا
يلينا زيلينسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب قد يصرف كل اهتمامه وعلاقاته إلى زوجة الرئيس زيلينسكي إيلينا، وذلك بعد استنفاذ شعبية الرئيس نفسه.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "هل لاحظت كيف تروج وسائل الإعلام الغربية لزوجة زيلينسكي؟ زيارة إلى الولايات المتحدة وأغلفة مجلات وجلسات تصوير في القبو حتى أن رئيس أوكرانيا يجري الآن مقابلات على خلفية زوجته".
واعتبرت زاخاروفا أن "زيلنسكي بات متعبا والجمهور العالمي لم يعد ينظر إليه بعد الآن أنه الأساس".
وأضافت قائلة: "لا يمكن تغيير الصورة وأي صورة أخرى لن تحقق الانتصار، كما لم يتمكنوا من ابتكار شكل جديد للتواصل".
ولفتت زاخاروفا إلى أن "شعبية زيلينسكي قد استنفدت تمامًا وصورته باتت فاسدة وميؤوس منها، لذلك لم يعد يتم تقديمها دون توابل والآن يسمى الطبق على هيئة زوجته إيلينا".
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