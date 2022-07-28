https://arabic.sputniknews.com/20220728/مسيرات-الجيش-التركي-ومدفعيته-تحيّد-7-مسلحين-من-قسد-شرقي-سوريا-1065699830.html

مسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من "قسد" شرقي سوريا

مسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من "قسد" شرقي سوريا

ارتفع عدد قتلى قوات "قسد" المدعومة أمريكياً إلى 7 خلال ال 24 الساعة الماضية، في محافظة الرقة السورية، وذلك بعد مقتل 4 منهم بقصف طائرة مسيرة تركية لسيارة عسكرية... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T14:55+0000

2022-07-28T14:55+0000

2022-07-28T14:55+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الرقة أن 4 من عناصر قوات "قسد" قتلوا باستهداف جوي عبر مسيّرة تركية لسيارة عسكرية لهم بالقرب من مخيم تل السمن جنوبي مدينة عين عيسى بريف الرقة.واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي، ظهر الخميس 28 تموز/يوليو، سيارة عسكرية لما يسمى قوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" جنوب عين عيسى بالقرب من مخيم تل السمن لمهجّري تل أبيض ما آدى لمقتل 4 ومن بينهم 3 نساء.بدورها مصادر مقربة من قوات "قسد" أقرت، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بمقتل 7 من عناصرها في قصف تركي شمالي الرقة خلال الساعات الماضية، و إن 4 من عناصر "الأسايش" قتلوا بقصف لطائرة تركية مسيرة استهدفت سيارتهم قرب مخيم تل السمن جنوب بلدة عين عيسى، وهم "بشار محمد علي بوزان" والعضوة "جيهان محمد مصطفى" و"سارة محمد الحسين" و"سلمى علي مصطفى".وأضافت المصادر أن 3 من عناصر "قسد" قتلوا خلال في قصف تركي أخر وفي اشتباكات في ريفي تل أبيض وعين عيسى شمال الرقة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد إلى 7 قتلى.وتشهد مناطق التماس بين الجيش التركي من طرف وقوات "قسد" من طرف أخر اشتباكات ومحاولات تسلل وتبادل للقصف بشكل مستمر، منذ أشهر، زادت حدتها مؤخرا مع إعلان تركيا عزمها تنفيذ عملية عسكرية جديدة شمالي وشرقي سوريا بهدف طرد "قسد" من المناطق الحدودية وإقامة منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها كما تدعي.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/إضراب-عام-في-مدينة-سورية-يسيطر-عليها-مسلحون-موالوان-للجيش-الأمريكي-1065698359.html

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