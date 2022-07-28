https://arabic.sputniknews.com/20220728/معالم-برلين-التاريخية-تغرق-في-ظلام-دامس-توفيرا-للطاقة-1065710586.html

معالم برلين التاريخية تغرق في ظلام دامس توفيرا للطاقة

معالم برلين التاريخية تغرق في ظلام دامس توفيرا للطاقة

بدأت العاصمة الألمانية برلين في إطفاء إنارة المعالم والمباني التاريخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الطاقة مع انحسار إمدادات الغاز الروسي. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T19:07+0000

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ونقلت "فرانس برس"، عن مسؤولين في العاصمة الألمانية هذا الأسبوع، قولهم إن نحو 200 مبنى، من بينها بوابة براندنبورغ الشهيرة، ودار الأوبرا الحكومية وقصر شارلوتنبورغ، ستظل مظلمة ليلا.وقالت كبيرة مسؤولي البيئة في المدينة، بيتينا جاراش، أمس الأربعاء، إنه يجب الحفاظ قدر الإمكان على الطاقة في ظل خضام الأزمة الأوكرانية.وأشارت إلى أن شركة الكهرباء ستقوم بإغلاق 1400 مصباح يستخدم لإضاءة هذه المواقع في الفترة المقبلة.وأضافت أنه حتى بعض أضواء الشوارع قد تنطفئ دون المساس بالسلامة.وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قد صرح في وقت سابق بأن مقر إقامته الرسمي في برلين، قصر بلفيو، لن يضاء ليلا، إلا في المناسبات الخاصة مثل الزيارات الرسمية.تشهد ألمانيا أزمة طاقة متصاعدة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا. كما أعدت الحكومة الفيدرالية خطة لترشيد الغاز، إذا ساءت الأمور. ويحث المسؤولون الألمان على جميع المستويات المواطنين على الحفاظ على الطاقة بطرق مختلفة، مثل الاستحمام لفترة أقصر وعدم استخدام مكيفات الهواء.يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قد أطلقت العنان لعدد كبير من العقوبات المناهضة لروسيا انتقاما لعمليتها العسكرية في أوكرانيا وأعلنت عزمها على التخلي عن مصادر الطاقة الروسية بالكامل.في حين ردت موسكو بأن أوروبا تتحمل مسؤولية الضرر الذي يعانيه اقتصادها نتيجة لذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/برلين-انخفاض-تدفق-الغاز-إلى-ألمانيا-عبر-نورد-ستريم-إلى-195--1065641446.html

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