عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220728/هل-تعمدت-السعودية-إصابة-بايدن-بفيروس-كورونا-البيت-الأبيض-يعلق-1065680190.html
هل تعمدت السعودية إصابة بايدن بفيروس كورونا… البيت الأبيض يعلق
هل تعمدت السعودية إصابة بايدن بفيروس كورونا… البيت الأبيض يعلق
ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد نحو 4 أيام من عودته من السعودية ما طرح تساؤلات داخل الولايات المتحدة حول تعمد المملكة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T09:30+0000
2022-07-28T09:30+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065148402_0:245:2049:1397_1920x0_80_0_0_7b0921e30dcc75b4b7d7ced80b9bfcd8.jpg
وسأل صحفي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، "ربما بدأت تظهر الأعراض على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية، هل استبعدت الحكومة الأمريكية احتمالية أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن عمدا للفيروس؟"، فرد كيربي: "أعتقد أن علي أن أعود إلى كارين (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في هذا السؤال، فالحديث عن الشؤون الصحية للرئيس خارج صلاحياتي".وأضاف: "لكنني لا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، لا أعلم، ما الذي دفعك لطرح هذا السؤال على أي حال، لكن فكرة أن تقوم دولة أجنبية عمدا بالتسبب بعدوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس (فكرة) سخيفة، الفكرة سخيفة حقا".وتابع: "لا يوجد شيء كهذا ويجب التعامل معها كفكرة سخيفة فحسب".وزار الرئيس الأمريكي السعودية في 15 يوليو/تموز الجاري قادما من إسرائيل وأجرى لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وشارك مع قادة عرب في "قمة جدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعلام-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-السعودية-بشأن-تيران-وصنافير-1065118689.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065148402_0:53:2049:1589_1920x0_80_0_0_296edabf7f5d5f9f1633b28d1bf3e4b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

هل تعمدت السعودية إصابة بايدن بفيروس كورونا… البيت الأبيض يعلق

09:30 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد نحو 4 أيام من عودته من السعودية ما طرح تساؤلات داخل الولايات المتحدة حول تعمد المملكة إصابته.
وسأل صحفي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، "ربما بدأت تظهر الأعراض على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية، هل استبعدت الحكومة الأمريكية احتمالية أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن عمدا للفيروس؟"، فرد كيربي: "أعتقد أن علي أن أعود إلى كارين (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في هذا السؤال، فالحديث عن الشؤون الصحية للرئيس خارج صلاحياتي".
وأضاف: "لكنني لا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، لا أعلم، ما الذي دفعك لطرح هذا السؤال على أي حال، لكن فكرة أن تقوم دولة أجنبية عمدا بالتسبب بعدوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس (فكرة) سخيفة، الفكرة سخيفة حقا".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
إعلام: بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن تيران وصنافير
15 يوليو, 20:59 GMT
وتابع: "لا يوجد شيء كهذا ويجب التعامل معها كفكرة سخيفة فحسب".
وزار الرئيس الأمريكي السعودية في 15 يوليو/تموز الجاري قادما من إسرائيل وأجرى لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وشارك مع قادة عرب في "قمة جدة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала