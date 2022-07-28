https://arabic.sputniknews.com/20220728/يوم-تجاوز-موارد-الأرض-استهلك-فيه-البشر-ما-ينتجه-الكوكب-طوال-عام-1065704193.html

يوم تجاوز موارد الأرض... استهلك فيه البشر ما ينتجه الكوكب طوال عام

يوم تجاوز موارد الأرض... استهلك فيه البشر ما ينتجه الكوكب طوال عام

يوافق اليوم الخميس ما يعرف بـ "يوم تجاوز موارد الأرض" وهو اليوم الذي جرى خلاله استهلاك الموارد الطبيعية التي يمكن لكوكب الأرض أن ينتجها طوال عام. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T16:17+0000

2022-07-28T16:17+0000

2022-07-28T16:17+0000

كوكب الأرض

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ويمثل يوم التجاوز الذي كان يعرف في السابق بـ يوم الدين البيئي" المستوى الذي يتخطى من خلاله السكان كمية الموارد المستدامة على الأرض.وتتولى "Global Footprint Network"، وهي منظمة أبحاث دولية تراقب استخدام البشرية للموارد الطبيعية، حساب ما تم استهلاكه في يوم التجاوز.ويتم حساب يوم التجاوز بتقسيم القدرة البيولوجية العالمية وهي كمية الموارد الطبيعية التي تنتجها الأرض في هذا العام، وبصمة البيئة العالمية وهو استهلاك البشر للموارد الطبيعية في نفس العام، وضربه في 365، وهو عدد أيام العام، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو".وكلما تزايد استهلاك البشر للموارد الطبيعية، يصبح موعد إحياء هذا اليوم أقرب من العام الذي سبقه.ففي العام 2017، كان يوم تجاوز الأرض يوافق 2 أغسطس/ اب، ولكن في عام 2018 وافق 1 أغسطس، حتى وصل العام الحالي إلى 28 يوليو/ تموز.واقتراب موعد يوم التجاوز كل عام يعني أن استهلاك موارد الطبيعة يتسارع بمعدل 1.7 مرة أسرع من الأنظمة البيئية على كوكب الأرض التي يمكن تجديدها خلال عام.ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات الاستهلاك وتزايد عدد السكان على كوكب الأرض.وكان العالم قد بدأ في إحياء هذا الحدث في عام 1986، إلا أن موعد يوم تجاوز موارد البيئة هذا العام يعد الأقرب.ويرجع ذلك إلى أن سكان الأرض يستهلكون كل الموارد التي في وسع الطبيعة تجديدها في غضون عام كامل بشكل أسرع.

https://arabic.sputniknews.com/20190730/البشرية-استنفدت-مواردها-الطبيعية-لعام-2019-1042502098.html

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