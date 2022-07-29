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https://arabic.sputniknews.com/20220729/أوزبكستان-توضح-لماذا-يحتاج-العالم-إلى-منظمة-شنغهاي-1065723087.html
أوزبكستان توضح لماذا يحتاج العالم إلى منظمة شنغهاي
أوزبكستان توضح لماذا يحتاج العالم إلى منظمة شنغهاي
أكد وزير خارجية أوزبكستان الحاجة إلى وجود منظمة "شنغهاي" للتعاون. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T08:53+0000
2022-07-29T08:53+0000
العالم
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وقال فلاديمير نوروف، وزير خارجية أوزبكستان بالوكالة، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي في طشقند عاصمة أوزبكستان، الجمعة، إن منظمة شنغهاي تبقى مطلوبة لدى العالم كمنصة للتواصل والتعامل بين الدول ولحل القضايا الكثيرة التي تواجه الدول.وأشار إلى أن النظام العالمي يشهد الآن تغيرا جوهريا يصاحبه تزايد عدم الاستقرار والغموض الاقتصادي ونمو التهديدات الإرهابية وانتشار الأنباء الكاذبة.وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان. وتشارك في أعمالها أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا كمراقبين بينما حصلت أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا منها على صفة الشريك.
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العالم

أوزبكستان توضح لماذا يحتاج العالم إلى منظمة شنغهاي

08:53 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمنظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، 13 يونيو/ حزيران 2019
منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد وزير خارجية أوزبكستان الحاجة إلى وجود منظمة "شنغهاي" للتعاون.
وقال فلاديمير نوروف، وزير خارجية أوزبكستان بالوكالة، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي في طشقند عاصمة أوزبكستان، الجمعة، إن منظمة شنغهاي تبقى مطلوبة لدى العالم كمنصة للتواصل والتعامل بين الدول ولحل القضايا الكثيرة التي تواجه الدول.
وأشار إلى أن النظام العالمي يشهد الآن تغيرا جوهريا يصاحبه تزايد عدم الاستقرار والغموض الاقتصادي ونمو التهديدات الإرهابية وانتشار الأنباء الكاذبة.
وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان. وتشارك في أعمالها أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا كمراقبين بينما حصلت أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا منها على صفة الشريك.
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