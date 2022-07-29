https://arabic.sputniknews.com/20220729/إحباط-هجوم-إرهابي-في-ليبيتسك-الروسية-أعده-القطاع-الأيمن-1065719099.html
إحباط هجوم إرهابي في ليبيتسك الروسية أعده "القطاع الأيمن"
إحباط هجوم إرهابي في ليبيتسك الروسية أعده "القطاع الأيمن"
أفادت الخدمة الخاصة الروسية، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن الفيدرالي منع هجومًا إرهابيًا في ليبيتسك، أعده مسلحو "القطاع الأيمن". 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:58+0000
2022-07-29T06:58+0000
2022-07-29T07:38+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "تم احتجاز ثلاثة مواطنين من أوكرانيا كانوا قد وصلوا من قبل إلى روسيا في قرية غوريتسي، منطقة دوبروفسكي في مقاطعة ليبيتسك: رجل ولد في عام 1988 (زعيم سبق أن أدين مرارًا وتكرارًا بالاعتداء على الأطفال) وامرأتان ولدتا في عام 1986 1978، الذين هم جزء من مجموعة التخريب والاستطلاع التي أنشأها "القطاع الأيمن" تحت رعاية جهاز الأمن في أوكرانيا".تم العثور على مكونات قنبلة أنبوبية في مخبئهم. كما تم العثور على مراسلاتهم مع أعضاء آخرين في "القطاع الأيمن، تكشف عن نواياهم.وأكد ضابط عمليات في جهاز الأمن الروسي أن المخربين الأوكرانيين الذين خططوا للهجوم الإرهابي في ليبيتسك تلقوا تدريبات في مركز تدريب للجيش الأوكراني تحت إشراف مدربين أجانب.وقال ضابط مخابرات روسي في شريط فيديو للعمليات نشره جهاز الأمن الفيدرالي: "المعتقلون خضعوا لتدريب خاص في مركز ديسنا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية بتوجيه من مدربين أجانب للاستطلاع والتخريب خلف خطوط العدو".وأضاف: "مواطنو أوكرانيا، الذين حضروا للعمل الإرهابي، قاموا بزيارة الأماكن العامة ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل العام، حيث تركوا مرارًا حقائب وطرودًا مختلفة لاختبار يقظة سلطات إنفاذ القانون والمواطنين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إحباط هجوم إرهابي في ليبيتسك الروسية أعده "القطاع الأيمن"
06:58 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الخاصة الروسية، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن الفيدرالي منع هجومًا إرهابيًا في ليبيتسك، أعده مسلحو "القطاع الأيمن".
وجاء في البيان: "تم احتجاز ثلاثة مواطنين من أوكرانيا كانوا قد وصلوا من قبل إلى روسيا في قرية غوريتسي، منطقة دوبروفسكي في مقاطعة ليبيتسك: رجل ولد في عام 1988 (زعيم سبق أن أدين مرارًا وتكرارًا بالاعتداء على الأطفال) وامرأتان ولدتا في عام 1986 1978، الذين هم جزء من مجموعة التخريب والاستطلاع التي أنشأها "القطاع الأيمن" تحت رعاية جهاز الأمن في أوكرانيا".
ووفقًا للمحققين، فقد وصلوا إلى روسيا لتفجير عبوة ناسفة كبيرة السعة في مكان مزدحم "في أحد مرافق البنية التحتية للنقل في ليبيتسك".
تم العثور على مكونات قنبلة أنبوبية في مخبئهم. كما تم العثور على مراسلاتهم مع أعضاء آخرين في "القطاع الأيمن، تكشف عن نواياهم.
وأكد ضابط عمليات في جهاز الأمن الروسي أن المخربين الأوكرانيين الذين خططوا للهجوم الإرهابي في ليبيتسك تلقوا تدريبات في مركز تدريب للجيش الأوكراني تحت إشراف مدربين أجانب.
وقال ضابط مخابرات روسي في شريط فيديو للعمليات نشره جهاز الأمن الفيدرالي: "المعتقلون خضعوا لتدريب خاص في مركز ديسنا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية بتوجيه من مدربين أجانب للاستطلاع والتخريب خلف خطوط العدو".
وأضاف: "مواطنو أوكرانيا، الذين حضروا للعمل الإرهابي، قاموا بزيارة الأماكن العامة ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل العام، حيث تركوا مرارًا حقائب وطرودًا مختلفة لاختبار يقظة سلطات إنفاذ القانون والمواطنين".