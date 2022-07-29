https://arabic.sputniknews.com/20220729/ارتفاع-عدد-ضحايا-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-مركز-احتجاز-الأسرى-في-يلينوفكا-إلى-53-قتيلا-1065725533.html
ارتفاع عدد ضحايا هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى في يلينوفكا إلى 53 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى في يلينوفكا إلى 53 قتيلا
ارتفع عدد قتلى هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز في يلينوفكا، حيث يحتجز أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53 قتيلا، وفقا لما ذكره مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:34+0000
2022-07-29T09:34+0000
2022-07-29T09:50+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال المقر: "قتل 53 شخصا وأصيب 75 آخرون نتيجة القصف الليلي لوحدة التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لأراضي مركز احتجاز يلينوفكا رقم 120 التابعة لدائرة السجون التابعة لوزارة العدل بجمهورية دونيتسك في قرية يلينوفكا، حيث يحتجر الأسرى الأوكرانيون".وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا وبدأ بسبب أن المسلحين المحتجزين هناك، على وجه الخصوص، بدأ المتطرفون من "آزوف" بالإدلاء بشهادتهم.وشدد على أن شهادة "الآزوفيين" غير مواتية لكييف وربما لهذا السبب قرر الجيش الأوكراني ضرب المركز بضربة دقيقة.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أغارت على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة يلينوفكا، مما اسفر عن مقتل 40 وإصابة 75 أسير حرب أوكراني.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قُتل 40 وأصيب 75 أسير حرب أوكراني. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ثمانية موظفين في عنبر العزل بجروح متفاوتة الخطورة".
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أخبار أوكرانيا
ارتفاع عدد ضحايا هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى في يلينوفكا إلى 53 قتيلا
09:34 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
ارتفع عدد قتلى هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز في يلينوفكا، حيث يحتجز أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53 قتيلا، وفقا لما ذكره مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الجمعة.
وقال المقر: "قتل 53 شخصا وأصيب 75 آخرون نتيجة القصف الليلي لوحدة التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لأراضي مركز احتجاز يلينوفكا رقم 120 التابعة لدائرة السجون التابعة لوزارة العدل بجمهورية دونيتسك في قرية يلينوفكا، حيث يحتجر الأسرى الأوكرانيون".
وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا وبدأ بسبب أن المسلحين المحتجزين هناك، على وجه الخصوص، بدأ المتطرفون من "آزوف" بالإدلاء بشهادتهم.
وقال بوشيلين على الهواءعلى القناة الأولى: "من الواضح أن هذا قصف متعمد ورغبة في تدمير هؤلاء الممثلين، وعلى وجه الخصوص، "آزوف"، الذين بدأوا بالإدلاء بشهادتهم. وهناك الكثير من الإدلاءات، بعضها ظهر في العلن، وحتى أكثر من ذلك تم تسجيله من سلطات التحقيق لدينا".
وشدد على أن شهادة "الآزوفيين" غير مواتية لكييف وربما لهذا السبب قرر الجيش الأوكراني ضرب المركز بضربة دقيقة.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أغارت على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة يلينوفكا، مما اسفر عن مقتل 40 وإصابة 75 أسير حرب أوكراني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قُتل 40 وأصيب 75 أسير حرب أوكراني. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ثمانية موظفين في عنبر العزل بجروح متفاوتة الخطورة".