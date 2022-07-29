https://arabic.sputniknews.com/20220729/الجيش-الأوكراني-يقتل-عناصره-السابقين-ما-الهدف؟-1065726590.html
الجيش الأوكراني يقتل عناصره السابقين.. ما الهدف؟
الجيش الأوكراني يقتل عناصره السابقين.. ما الهدف؟
أعلن نائب وزير إعلام جمهورية دونيتسك، الجمعة، عن مقتل 40 أسيرا أوكرانيا على أقل تقدير. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:03+0000
2022-07-29T10:03+0000
2022-07-29T10:03+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
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ولقوا مصرعهم في قصف شنه الجيش الأوكراني على سجن في بلدة يلينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلن دانييل بيزسونوف، نائب وزير إعلام الجمهورية، عبر حسابه في "تلغرام" أن القصف الأوكراني أصاب إحدى ثكنات السجن التي يتواجد فيها عناصر في القوات الأوكرانية وقعوا في أسر محرري دونباس. وكانت النتيجة أن 40 شخصا قتلوا بينما أصيب 130 آخرون بجراح. وقد ترتفع حصيلة القتلى.وعن الهدف من القصف الأوكراني على عناصر سابقين في الجيش الأوكراني قال بيزسونوف إن أغلب الظن أن القيادة الأوكرانية بصدد التخلص ممن انتفت الحاجة إليهم.ومن جانبه قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن القوات الأوكرانية شنت القصف على عناصرها السابقين تنفيذا لأوامر القيادة العليا التي تنظر إلى الأسرى الأوكرانيين على أنهم عار.وفي ظن النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا فإن نظام كييف أقدم على تصفية هؤلاء حتى لا يكلف نفسه عناء مبادلتهم.ووقع ضحايا القصف في أسرى قوات جمهورية دونيتسك في مدينة ماريوبول التي تم تحريرها من القوات الأوكرانية بمساعدة القوات الروسية بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبينهم الكثيرون ممن نالوا الجنسية الروسية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الأوكراني يقتل عناصره السابقين.. ما الهدف؟
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير إعلام جمهورية دونيتسك، الجمعة، عن مقتل 40 أسيرا أوكرانيا على أقل تقدير.
ولقوا مصرعهم في قصف شنه الجيش الأوكراني على سجن في بلدة يلينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلن
دانييل بيزسونوف، نائب وزير إعلام الجمهورية، عبر حسابه في "تلغرام" أن القصف الأوكراني أصاب إحدى ثكنات السجن التي يتواجد فيها عناصر في القوات الأوكرانية وقعوا في أسر محرري دونباس. وكانت النتيجة أن 40 شخصا قتلوا بينما أصيب 130 آخرون بجراح. وقد ترتفع حصيلة القتلى.
وعن الهدف من القصف الأوكراني على عناصر سابقين في الجيش الأوكراني قال بيزسونوف إن أغلب الظن أن القيادة الأوكرانية بصدد التخلص ممن انتفت الحاجة إليهم.
ومن جانبه قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن القوات الأوكرانية شنت القصف على عناصرها السابقين تنفيذا لأوامر القيادة العليا التي تنظر إلى الأسرى الأوكرانيين على أنهم عار.
وفي ظن النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا فإن نظام كييف أقدم على تصفية هؤلاء حتى لا يكلف نفسه عناء مبادلتهم.
ووقع ضحايا القصف في أسرى قوات جمهورية دونيتسك في مدينة ماريوبول التي تم تحريرها من القوات الأوكرانية بمساعدة القوات الروسية بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبينهم الكثيرون ممن نالوا الجنسية الروسية.