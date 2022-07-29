عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الجيش-الأوكراني-يقتل-عناصره-السابقين-ما-الهدف؟-1065726590.html
الجيش الأوكراني يقتل عناصره السابقين.. ما الهدف؟
الجيش الأوكراني يقتل عناصره السابقين.. ما الهدف؟
أعلن نائب وزير إعلام جمهورية دونيتسك، الجمعة، عن مقتل 40 أسيرا أوكرانيا على أقل تقدير. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:03+0000
2022-07-29T10:03+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876470_0:77:3073:1805_1920x0_80_0_0_0a627fa38d1a8d4147354d7b0430471e.jpg
ولقوا مصرعهم في قصف شنه الجيش الأوكراني على سجن في بلدة يلينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلن دانييل بيزسونوف، نائب وزير إعلام الجمهورية، عبر حسابه في "تلغرام" أن القصف الأوكراني أصاب إحدى ثكنات السجن التي يتواجد فيها عناصر في القوات الأوكرانية وقعوا في أسر محرري دونباس. وكانت النتيجة أن 40 شخصا قتلوا بينما أصيب 130 آخرون بجراح. وقد ترتفع حصيلة القتلى.وعن الهدف من القصف الأوكراني على عناصر سابقين في الجيش الأوكراني قال بيزسونوف إن أغلب الظن أن القيادة الأوكرانية بصدد التخلص ممن انتفت الحاجة إليهم.ومن جانبه قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن القوات الأوكرانية شنت القصف على عناصرها السابقين تنفيذا لأوامر القيادة العليا التي تنظر إلى الأسرى الأوكرانيين على أنهم عار.وفي ظن النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا فإن نظام كييف أقدم على تصفية هؤلاء حتى لا يكلف نفسه عناء مبادلتهم.ووقع ضحايا القصف في أسرى قوات جمهورية دونيتسك في مدينة ماريوبول التي تم تحريرها من القوات الأوكرانية بمساعدة القوات الروسية بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبينهم الكثيرون ممن نالوا الجنسية الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876470_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b52b0df9ce5396a65350d5c0406da4ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

الجيش الأوكراني يقتل عناصره السابقين.. ما الهدف؟

10:03 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب وزير إعلام جمهورية دونيتسك، الجمعة، عن مقتل 40 أسيرا أوكرانيا على أقل تقدير.
ولقوا مصرعهم في قصف شنه الجيش الأوكراني على سجن في بلدة يلينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلن دانييل بيزسونوف، نائب وزير إعلام الجمهورية، عبر حسابه في "تلغرام" أن القصف الأوكراني أصاب إحدى ثكنات السجن التي يتواجد فيها عناصر في القوات الأوكرانية وقعوا في أسر محرري دونباس. وكانت النتيجة أن 40 شخصا قتلوا بينما أصيب 130 آخرون بجراح. وقد ترتفع حصيلة القتلى.
وعن الهدف من القصف الأوكراني على عناصر سابقين في الجيش الأوكراني قال بيزسونوف إن أغلب الظن أن القيادة الأوكرانية بصدد التخلص ممن انتفت الحاجة إليهم.
ومن جانبه قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن القوات الأوكرانية شنت القصف على عناصرها السابقين تنفيذا لأوامر القيادة العليا التي تنظر إلى الأسرى الأوكرانيين على أنهم عار.
وفي ظن النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا فإن نظام كييف أقدم على تصفية هؤلاء حتى لا يكلف نفسه عناء مبادلتهم.
ووقع ضحايا القصف في أسرى قوات جمهورية دونيتسك في مدينة ماريوبول التي تم تحريرها من القوات الأوكرانية بمساعدة القوات الروسية بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبينهم الكثيرون ممن نالوا الجنسية الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала