https://arabic.sputniknews.com/20220729/الجيش-الأوكراني-يهاجم-مستودعات-الحبوب-في-منطقة-زابوروجيه-1065726826.html
الجيش الأوكراني يهاجم مستودعات الحبوب في منطقة زابوروجيه
الجيش الأوكراني يهاجم مستودعات الحبوب في منطقة زابوروجيه
قال رئيس الإدارة الإقليمية يفغيني باليتسكي، إن الجيش الأوكراني شن، الليلة الماضية، هجومًا مدفعيًا على مستودعات الحبوب للمحصول الجديد في منطقة زابوروجيه. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:08+0000
2022-07-29T10:08+0000
2022-07-29T10:08+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب باليتسكي على "تلغرام": "شنت التشكيلات النازية الأوكرانية الليلة هجومًا مدفعيًا على مستودعات الحبوب للمحصول الجديد في مقاطعة فاسيليفسكي. وكان هدفها تدمير نقطة التجميع الرئيسية لمحاصيل الحبوب، وهي منشأة إنسانية مهمة".حسب قوله، هذا تأكيد آخر على أن سلطات كييف في حالة حرب مع الناس العاديين، في محاولة لحرمانهم من الخبز، لإحداث كارثة إنسانية.وأكد رئيس الإدارة أن "تدمير مستودع الحبوب يمثل بالطبع خسارة كبيرة لإمدادات الغذاء، لكنه لن يؤثر على إمدادات الحبوب والسوق المحلي والصادرات".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني يهاجم مستودعات الحبوب في منطقة زابوروجيه
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قال رئيس الإدارة الإقليمية يفغيني باليتسكي، إن الجيش الأوكراني شن، الليلة الماضية، هجومًا مدفعيًا على مستودعات الحبوب للمحصول الجديد في منطقة زابوروجيه.
وكتب باليتسكي على "تلغرام": "شنت التشكيلات النازية الأوكرانية الليلة هجومًا مدفعيًا على مستودعات الحبوب للمحصول الجديد في مقاطعة فاسيليفسكي. وكان هدفها تدمير نقطة التجميع الرئيسية لمحاصيل الحبوب، وهي منشأة إنسانية مهمة".
حسب قوله، هذا تأكيد آخر على أن سلطات كييف في حالة حرب مع الناس العاديين، في محاولة لحرمانهم من الخبز، لإحداث كارثة إنسانية.
وأكد رئيس الإدارة أن "تدمير مستودع الحبوب يمثل بالطبع خسارة كبيرة لإمدادات الغذاء، لكنه لن يؤثر على إمدادات الحبوب والسوق المحلي والصادرات".