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https://arabic.sputniknews.com/20220729/السفير-الروسي-في-طوكيو-المناورات-في-جزر-الكوريل-ليست-موجهة-ضد-أحد-1065734889.html
السفير الروسي في طوكيو: المناورات في جزر الكوريل ليست موجهة ضد أحد
السفير الروسي في طوكيو: المناورات في جزر الكوريل ليست موجهة ضد أحد
صرح السفير الروسي في طوكيو، ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، أن التدريبات العسكرية الروسية في جزر الكوريل الجنوبية ، ليست موجهة ضد دول أخرى. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:20+0000
2022-07-29T12:20+0000
روسيا
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ودعا غالوزين اليابان لعدم القلق من هذه التدريبات، قائلا: "لا يوجد سبب يدعو الجانب الياباني إلى القلق، مناوراتنا العسكرية ليست موجهة ضد أي دولة، وهذا تطوير لقدراتنا العسكرية في ظروف يكون لدينا فيها سبب للقلق أكثر بكثير من أي أحد آخر في المنطقة".في وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية ستجري تدريبات "فوستوك-2022" الاستراتيجية في الفترة من 30 أغسطس/آب حتى 5 سبتمبر/أيلول.وأضاف البيان: "سيتم خلال التدريبات التدريب على استخدام تشكيلات القوات أثناء ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية".وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الشرقية ستشارك في التدريبات القوات الخاصة المحمولة جوا، والطيران البعيد المدى، وطيران النقل العسكري، فضلاً عن وحدات عسكرية لدول أخرى".
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روسيا

السفير الروسي في طوكيو: المناورات في جزر الكوريل ليست موجهة ضد أحد

12:20 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمناورات "فوستوك 2018" (الشرق 2018)
مناورات فوستوك 2018 (الشرق 2018) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح السفير الروسي في طوكيو، ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، أن التدريبات العسكرية الروسية في جزر الكوريل الجنوبية ، ليست موجهة ضد دول أخرى.
ودعا غالوزين اليابان لعدم القلق من هذه التدريبات، قائلا: "لا يوجد سبب يدعو الجانب الياباني إلى القلق، مناوراتنا العسكرية ليست موجهة ضد أي دولة، وهذا تطوير لقدراتنا العسكرية في ظروف يكون لدينا فيها سبب للقلق أكثر بكثير من أي أحد آخر في المنطقة".

وجاءت تصريحات السفير في لقاء مع قناة "روسيا 24"، حيث أضاف أن الولايات المتحدة، التي تنتهج "سياسة معادية بشكل علني، وعدائية في الواقع تجاه روسيا، لديها وحدات عسكرية خطيرة للغاية في اليابان وفي المنطقة ككل".

في وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية ستجري تدريبات "فوستوك-2022" الاستراتيجية في الفترة من 30 أغسطس/آب حتى 5 سبتمبر/أيلول.
وأضاف البيان: "سيتم خلال التدريبات التدريب على استخدام تشكيلات القوات أثناء ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية".
وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الشرقية ستشارك في التدريبات القوات الخاصة المحمولة جوا، والطيران البعيد المدى، وطيران النقل العسكري، فضلاً عن وحدات عسكرية لدول أخرى".
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