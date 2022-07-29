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https://arabic.sputniknews.com/20220729/بيلوسي-تتوجه-اليوم-إلى-آسيا-وقرار-زيارة-تايوان-لم-يتخذ-بعد-1065722749.html
بيلوسي تتوجه اليوم إلى آسيا وقرار زيارة تايوان لم يتخذ بعد
بيلوسي تتوجه اليوم إلى آسيا وقرار زيارة تايوان لم يتخذ بعد
أفادت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية، نقلا عن مصادر، أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ستتوجه على رأس وفد رسمي إلى آسيا اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن القرار... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T08:49+0000
2022-07-29T08:49+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة: "قال مصدران إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ... ستتوجه إلى آسيا على رأس وفد رسمي من الكونغرس اليوم الجمعة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الزيارة ستتضمن توقفاً في تايوان".وأشار أحد المصادر المطلعة على مسار الرحلة إلى أن زيارة تايوان مدرجة على أنها "أولية"؛ وستشمل الرحلة زيارات إلى اليابان وجمهورية كوريا، وماليزيا، وسنغافورة.
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بيلوسي تتوجه اليوم إلى آسيا وقرار زيارة تايوان لم يتخذ بعد

08:49 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAرئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
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أفادت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية، نقلا عن مصادر، أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ستتوجه على رأس وفد رسمي إلى آسيا اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن القرار بشأن زيارة تايوان لم يتخذ بعد.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة: "قال مصدران إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ... ستتوجه إلى آسيا على رأس وفد رسمي من الكونغرس اليوم الجمعة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الزيارة ستتضمن توقفاً في تايوان".

وأشار أحد المصادر المطلعة على مسار الرحلة إلى أن زيارة تايوان مدرجة على أنها "أولية"؛ وستشمل الرحلة زيارات إلى اليابان وجمهورية كوريا، وماليزيا، وسنغافورة.
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