https://arabic.sputniknews.com/20220729/كييف-تضع-صحفيي-نوفوستي-وسبوتنيك-على-قائمة-المطلوبين-الدوليين-1065741020.html
كييف تضع صحفيين من وكالة "سبوتنيك" على قائمة المطلوبين الدوليين
كييف تضع صحفيين من وكالة "سبوتنيك" على قائمة المطلوبين الدوليين
قال المتحدث باسم جهاز الأمن الأوكراني أرتيوم ديختيارينكو اليوم الجمعة، إن الكاتب المستقل في وكالة "ريا نوفوستي" تيموفي سيرغيتسيف والصحفي في "سبوتنيك" أرمين... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T13:26+0000
2022-07-29T13:26+0000
2022-07-29T13:44+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب ديختارينكو على تلغرام: "لقد جمع محققو دائرة الأمن قاعدة أدلة شاملة لتقديمهما إلى العدالة، وهما مؤلف كتب "دحض أوكرانيا" و"بلد الدروس غير المكتسبة" أرمين غاسباريان والمحلل الاستراتيجي السياسي ومؤلف المنشورات المناهضة لأوكرانيا، تيموفي سيرغيتسيف. وقد تم وضعهما على قائمة المطلوبين الدوليين ومُنعا الآن من دخول البلدان المتحضرة في العالم".وأشار رئيس جهاز الأمن إلى أنهما مشتبه بهما بارتكاب جرائم بموجب ثلاث مواد من القانون الجنائي الأوكراني.في 8 يوليو/تموز، وسعت كندا إجراءاتها التقييدية ضد روسيا لتشمل 29 صحفيًا و15 منظمة من روسيا، بما في ذلك "سبوتنيك" و"آر تي"، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الأخرى. تضمنت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضًا سيرغيتسيف واثنين آخرين من كتاب الأعمدة في موقع وكالة ريا نوفوستي - بيتر أكوبوف وفيكتوريا نيكيفوروفا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف تضع صحفيين من وكالة "سبوتنيك" على قائمة المطلوبين الدوليين
13:26 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم جهاز الأمن الأوكراني أرتيوم ديختيارينكو اليوم الجمعة، إن الكاتب المستقل في وكالة "ريا نوفوستي" تيموفي سيرغيتسيف والصحفي في "سبوتنيك" أرمين غاسباريان تم وضعهما على قائمة المطلوبين الدوليين.
وكتب ديختارينكو على تلغرام: "لقد جمع محققو دائرة الأمن قاعدة أدلة شاملة لتقديمهما إلى العدالة، وهما مؤلف كتب "دحض أوكرانيا" و"بلد الدروس غير المكتسبة" أرمين غاسباريان والمحلل الاستراتيجي السياسي ومؤلف المنشورات المناهضة لأوكرانيا، تيموفي سيرغيتسيف. وقد تم وضعهما على قائمة المطلوبين الدوليين ومُنعا الآن من دخول البلدان المتحضرة في العالم".
وأشار رئيس جهاز الأمن إلى أنهما مشتبه بهما بارتكاب جرائم بموجب ثلاث مواد من القانون الجنائي الأوكراني.
في 8 يوليو/تموز، وسعت كندا إجراءاتها التقييدية ضد روسيا لتشمل 29 صحفيًا و15 منظمة من روسيا، بما في ذلك "سبوتنيك" و"آر تي"، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الأخرى. تضمنت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضًا سيرغيتسيف واثنين آخرين من كتاب الأعمدة في موقع وكالة ريا نوفوستي - بيتر أكوبوف وفيكتوريا نيكيفوروفا.