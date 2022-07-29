https://arabic.sputniknews.com/20220729/مسؤول-بالرئاسة-الفرنسية-الكرة-الآن-في-ملعب-إيران-لإنقاذ-الاتفاق-النووي-1065725904.html
مسؤول بالرئاسة الفرنسية: الكرة الآن في ملعب إيران لإنقاذ الاتفاق النووي
مسؤول بالرئاسة الفرنسية: الكرة الآن في ملعب إيران لإنقاذ الاتفاق النووي
قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:46+0000
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تصريحات المسؤول الفرنسي جاءت بالتزامن مع محادثات أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في "الإليزيه".وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة خلال محادثاته هذا الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.واستضاف ماكرون ولي العهد السعودي يوم الخميس في إطار الجهود الغربية المتزايدة للتودد للرياض، أكبر مُصدر للنفط في العالم، وسط الحرب في أوكرانيا والمحادثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادرها للطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أسفرت عن قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا.ويريد ماكرون من الرياض زيادة إنتاج النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/محمد-بن-سلمان-يتجه-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-مقتل-خاشقجي-1065606993.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, أخبار فرنسا
مسؤول بالرئاسة الفرنسية: الكرة الآن في ملعب إيران لإنقاذ الاتفاق النووي
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قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
تصريحات المسؤول الفرنسي جاءت بالتزامن مع محادثات أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في "الإليزيه".
وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة خلال محادثاته هذا الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
واستضاف ماكرون ولي العهد السعودي يوم الخميس في إطار الجهود الغربية المتزايدة للتودد للرياض، أكبر مُصدر للنفط في العالم، وسط الحرب في أوكرانيا والمحادثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادرها للطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أسفرت عن قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا.
ويريد ماكرون من الرياض زيادة إنتاج النفط.