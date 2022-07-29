https://arabic.sputniknews.com/20220729/مسؤول-بالرئاسة-الفرنسية-الكرة-الآن-في-ملعب-إيران-لإنقاذ-الاتفاق-النووي-1065725904.html

مسؤول بالرئاسة الفرنسية: الكرة الآن في ملعب إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

مسؤول بالرئاسة الفرنسية: الكرة الآن في ملعب إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T09:46+0000

2022-07-29T09:46+0000

2022-07-29T09:46+0000

العالم

أخبار إيران

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_0:230:3070:1957_1920x0_80_0_0_5aad73ee294c2ad4482766899dcb490e.jpg

تصريحات المسؤول الفرنسي جاءت بالتزامن مع محادثات أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في "الإليزيه".وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة خلال محادثاته هذا الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.واستضاف ماكرون ولي العهد السعودي يوم الخميس في إطار الجهود الغربية المتزايدة للتودد للرياض، أكبر مُصدر للنفط في العالم، وسط الحرب في أوكرانيا والمحادثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادرها للطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أسفرت عن قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا.ويريد ماكرون من الرياض زيادة إنتاج النفط.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/محمد-بن-سلمان-يتجه-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-مقتل-خاشقجي-1065606993.html

أخبار إيران

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار إيران, أخبار فرنسا