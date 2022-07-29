مقتل 8 على الأقل إثر فيضانات "مدمرة" في ولاية كنتاكي الأمريكية... صور وفيديو
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIفيضانات
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 8 أشخاص على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، مرجحة ارتفاع حصيلة الضحايا.
وحسب "فرانس برس"، قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن هذه هي "أسوأ فيضانات في التاريخ تتعرض لها الولاية"، واصفا إياها بأنها "مدمرة ومميتة".
At least 8 dead in eastern Kentucky flooding, and 'hundreds will lose their homes,' governor sayshttps://t.co/N9gYW8UDWC pic.twitter.com/4H4xyguCbc— Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) July 29, 2022
وأضاف: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة".
وأشار إلى أن عدد المفقودين غير معروف بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مناطق معينة بسبب التيارات القوية.
وأوضح أنه تم إعلان حالة الطوارئ ونشر 4 مروحيات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطاطية، للمساعدة في عمليات الإغاثة.
My heart goes out to friends in #Kentucky tonight, they had such bad flooding in the hills and hollers! Condolences to my dearest friends who had tragic losses of human life. This hits families hard because families cluster their houses together in the hollers & they all get hit! pic.twitter.com/UuuGlIppZT— Celestial Sojourner (@CSojourner) July 29, 2022
وذكر أن "مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وربما سيحتاجون لوقت طويل، حتى يتمكنوا من إعادة البناء والتعافي".
وأفاد بأن نحو 25 ألف شخص كانوا بلا كهرباء أمس الخميس وبعضهم بلا مياه.
ويتوقع الخبراء هطول مزيد من الأمطار حتى مساء الجمعة، وسط استمرار حال التأهب في مواجهة الفيضانات.