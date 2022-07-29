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مقتل 8 على الأقل إثر فيضانات "مدمرة" في ولاية كنتاكي الأمريكية... صور وفيديو
مقتل 8 على الأقل إثر فيضانات "مدمرة" في ولاية كنتاكي الأمريكية... صور وفيديو
أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 8 أشخاص على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، مرجحة ارتفاع حصيلة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:32+0000
2022-07-29T09:32+0000
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وحسب "فرانس برس"، قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن هذه هي "أسوأ فيضانات في التاريخ تتعرض لها الولاية"، واصفا إياها بأنها "مدمرة ومميتة".وأضاف: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة".وأشار إلى أن عدد المفقودين غير معروف بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مناطق معينة بسبب التيارات القوية.وأوضح أنه تم إعلان حالة الطوارئ ونشر 4 مروحيات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطاطية، للمساعدة في عمليات الإغاثة.وذكر أن "مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وربما سيحتاجون لوقت طويل، حتى يتمكنوا من إعادة البناء والتعافي".وأفاد بأن نحو 25 ألف شخص كانوا بلا كهرباء أمس الخميس وبعضهم بلا مياه.ويتوقع الخبراء هطول مزيد من الأمطار حتى مساء الجمعة، وسط استمرار حال التأهب في مواجهة الفيضانات.
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مقتل 8 على الأقل إثر فيضانات "مدمرة" في ولاية كنتاكي الأمريكية... صور وفيديو

09:32 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIفيضانات
فيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 8 أشخاص على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، مرجحة ارتفاع حصيلة الضحايا.
وحسب "فرانس برس"، قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن هذه هي "أسوأ فيضانات في التاريخ تتعرض لها الولاية"، واصفا إياها بأنها "مدمرة ومميتة".
وأضاف: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة".
وأشار إلى أن عدد المفقودين غير معروف بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مناطق معينة بسبب التيارات القوية.
وأوضح أنه تم إعلان حالة الطوارئ ونشر 4 مروحيات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطاطية، للمساعدة في عمليات الإغاثة.
وذكر أن "مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وربما سيحتاجون لوقت طويل، حتى يتمكنوا من إعادة البناء والتعافي".
وأفاد بأن نحو 25 ألف شخص كانوا بلا كهرباء أمس الخميس وبعضهم بلا مياه.
ويتوقع الخبراء هطول مزيد من الأمطار حتى مساء الجمعة، وسط استمرار حال التأهب في مواجهة الفيضانات.
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