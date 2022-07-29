https://arabic.sputniknews.com/20220729/ممازحة-لافروف-وضحك-نظيره-الصيني-بسبب-الكمامة-يثيران-تفاعلا-واسعا-فيديو-1065750699.html
ممازحة لافروف وضحك نظيره الصيني بسبب الكمامة يثيران تفاعلا واسعا... فيديو
ممازحة لافروف وضحك نظيره الصيني بسبب الكمامة يثيران تفاعلا واسعا... فيديو
أثارت ممازحة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الصيني، وانغ يي، عندما رآه مرتديا الكمامة، قبل اجتماع بينهما في العاصمة الأوزبكية، طشقند، تفاعلا واسعا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T16:44+0000
2022-07-29T16:44+0000
2022-07-29T16:44+0000
روسيا
الصين
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وعندما وصل الوزير الصيني، فرد ذراعيه في حركة تعجب، وهو يقول له "تقدم لا داعي للخوف!" ما جعل الوزير الصيني يضحك بشدة ويقول "نحن نثق ببعضنا أليس كذلك"، ليجيبه لافروف "أنت من الأصدقاء، أنت بأمان هنا".وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع.وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث سجلت عدسات الكاميرات لقاء حارا بين الدبلوماسيين المخضرمين الصديقين.وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد عقدت المحادثات على هامش انعقاد مؤتمر مجلس وزراء الخارجية لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.ونشرت وزارة الخارجية الروسية تفاصيل الاجتماع الذي جمع الوزيرين إذ أكدت أنهما أجريا تقييما إيجابيا للعلاقات بين بلديهما مشيرة إلى أن هذه العلاقات تتوسع بشكل ديناميكي في ظل التحديات الجيوسياسية، وتطرقا لقضايا عدة مثل أفغانستان وأوكرانيا وغيرها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين
ممازحة لافروف وضحك نظيره الصيني بسبب الكمامة يثيران تفاعلا واسعا... فيديو
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أثارت ممازحة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الصيني، وانغ يي، عندما رآه مرتديا الكمامة، قبل اجتماع بينهما في العاصمة الأوزبكية، طشقند، تفاعلا واسعا.
وعندما وصل الوزير الصيني، فرد ذراعيه في حركة تعجب، وهو يقول له "تقدم لا داعي للخوف!" ما جعل الوزير الصيني يضحك بشدة ويقول "نحن نثق ببعضنا أليس كذلك"، ليجيبه لافروف "أنت من الأصدقاء، أنت بأمان هنا".
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع.
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث سجلت عدسات الكاميرات لقاء حارا بين الدبلوماسيين المخضرمين الصديقين.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد عقدت المحادثات على هامش
انعقاد مؤتمر مجلس وزراء الخارجية لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية تفاصيل الاجتماع الذي جمع الوزيرين إذ أكدت أنهما أجريا تقييما إيجابيا للعلاقات بين بلديهما مشيرة إلى أن هذه العلاقات تتوسع بشكل ديناميكي في ظل التحديات الجيوسياسية، وتطرقا لقضايا عدة مثل أفغانستان وأوكرانيا وغيرها.