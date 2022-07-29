عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/ممازحة-لافروف-وضحك-نظيره-الصيني-بسبب-الكمامة-يثيران-تفاعلا-واسعا-فيديو-1065750699.html
ممازحة لافروف وضحك نظيره الصيني بسبب الكمامة يثيران تفاعلا واسعا... فيديو
ممازحة لافروف وضحك نظيره الصيني بسبب الكمامة يثيران تفاعلا واسعا... فيديو
أثارت ممازحة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الصيني، وانغ يي، عندما رآه مرتديا الكمامة، قبل اجتماع بينهما في العاصمة الأوزبكية، طشقند، تفاعلا واسعا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T16:44+0000
2022-07-29T16:44+0000
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101782/71/1017827113_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_89bd9dec3dbf0b3cb24e74fca59177e4.jpg
وعندما وصل الوزير الصيني، فرد ذراعيه في حركة تعجب، وهو يقول له "تقدم لا داعي للخوف!" ما جعل الوزير الصيني يضحك بشدة ويقول "نحن نثق ببعضنا أليس كذلك"، ليجيبه لافروف "أنت من الأصدقاء، أنت بأمان هنا".وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع.وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث سجلت عدسات الكاميرات لقاء حارا بين الدبلوماسيين المخضرمين الصديقين.وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد عقدت المحادثات على هامش انعقاد مؤتمر مجلس وزراء الخارجية لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.ونشرت وزارة الخارجية الروسية تفاصيل الاجتماع الذي جمع الوزيرين إذ أكدت أنهما أجريا تقييما إيجابيا للعلاقات بين بلديهما مشيرة إلى أن هذه العلاقات تتوسع بشكل ديناميكي في ظل التحديات الجيوسياسية، وتطرقا لقضايا عدة مثل أفغانستان وأوكرانيا وغيرها.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101782/71/1017827113_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_910580fd903a2cde8c2c617f4a89947c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين

ممازحة لافروف وضحك نظيره الصيني بسبب الكمامة يثيران تفاعلا واسعا... فيديو

16:44 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Edward Pesov  / الذهاب إلى بنك الصوروزيرا الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي
وزيرا الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Edward Pesov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أثارت ممازحة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الصيني، وانغ يي، عندما رآه مرتديا الكمامة، قبل اجتماع بينهما في العاصمة الأوزبكية، طشقند، تفاعلا واسعا.
وعندما وصل الوزير الصيني، فرد ذراعيه في حركة تعجب، وهو يقول له "تقدم لا داعي للخوف!" ما جعل الوزير الصيني يضحك بشدة ويقول "نحن نثق ببعضنا أليس كذلك"، ليجيبه لافروف "أنت من الأصدقاء، أنت بأمان هنا".
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع.
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث سجلت عدسات الكاميرات لقاء حارا بين الدبلوماسيين المخضرمين الصديقين.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد عقدت المحادثات على هامش انعقاد مؤتمر مجلس وزراء الخارجية لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية تفاصيل الاجتماع الذي جمع الوزيرين إذ أكدت أنهما أجريا تقييما إيجابيا للعلاقات بين بلديهما مشيرة إلى أن هذه العلاقات تتوسع بشكل ديناميكي في ظل التحديات الجيوسياسية، وتطرقا لقضايا عدة مثل أفغانستان وأوكرانيا وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала